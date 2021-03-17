ВИДЕО | Болгарский судья спрятался на парковке от разгневанных футболистов

Встречались команды ”Костинброд” и ”Торнадо Безден”. На 21-й минуте игрок хозяев сфолил в центре поля.

"Фол не был грубым, поэтому судья Васил Цоклинов подозвал футболиста и устно предупредил его. Отсутствие наказания не понравилось гостям. Бывший игрок сборной Болгарии (2 матча), 44-летний Калоян Караджинов подскочил к судье и очень громко доказывал ему, что хозяевам нужно давать желтые — видимо, для лучшего объяснения он толкал Цоклинова на каждое слово", — пишет Sports.ru.

Судья показал Караджинову желтую карточку, после чего за ним началась настоящая погоня. Цоклинов рванул к раздевалке, за ним бежали Караджинов, другие футболисты и тренеры (судя по спортивным костюмам) ”Торнадо”.

Подбежав к краю поля, судья свистнул конец матча, но в раздевалку бежать передумал: рванул сразу к парковке, уворачиваясь от мяча и разгневанного капитана гостевой команды. Георгиева (и тренеров) перехватили у выхода на парковку, поэтому судья смог скрыться.

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