"Деньги большие потрачены, что ж эти русские не учат эстонский?" Михаил Стальнухин горько иронизирует над системой изучения госязыка

Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка действительно работает полтора года, с июня 2019. Она была условием моего вхождения в коалицию, поскольку мне за 20 лет надоело коллегам раз за разом объяснять, насколько плохо обстоят в этой сфере дела.

За первое лето были подготовлены данные по одному очень локальному вопросу. Из Национальной библиотеки взяли все русско-эстонские словари, которые там были, их оказалось 14, и выяснилось, что из них только один соответствовал нормам.

30 лет мы только и слышим разговоры о необходимости изучать эстонский язык, и вдруг оказывается, что в сфере словарей полный бардак. Издание словарей — частный бизнес, но если вы пройдёте по школам, вы обнаружите огромное количество словарей в библиотеках, кабинетах эстонского языка, но при этом государство полностью сняло с себя ответственность. В Министерстве образования сказали, что за изданием учебников и тетрадей они ещё как-то приглядывают, а словари находятся вне их компетенции. Но в сфере производства учебных пособий в целом бардак.

У нас если с улицы на улицу перейти, получается огромная разница в учебной программе. Это говорит о том, что, хотя есть министерская программа, у нас отсутствует стандарт изучения эстонского языка. Что я имею в виду: должна быть методика, которая обеспечивает преподавание стандарта на любом уровне. А у нас получается так, что годами преподавание начинается с одного и того же пункта, или при смене школы меняются учебники, в которых оказываются просто катастрофические несовпадения.

Мы живём в рамках Болонской системы, которая в переводе на просторечный язык означает: делай, что хочешь. Но хотя бы для одного предмета, важность которого подчёркивают все, и всё время говорят об этом, можно же сделать какое-то исключение? То есть подготовить методику, начиная с детского сада и до выпускного класса с конкретными требованиями и подкреплённую учебными пособиями. Это та задача, которой должна заниматься власть, а конкретно Министерство образования.