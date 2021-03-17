Полиция разогнала в Таллинне вечеринку. Некоторые участники пытались спрятаться

За минувшие выходные полиция посетила по Эстонии более 2500 общественных мест.

"Большая часть людей понимает важность ограничительных мер - ношения масок, соблюдение дистанции и необходимость избегать сборов", - сказал начальник патрульного отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Тарво Ингеранен и добавил, что в работе пришлось сталкиваться и с противоположными случаями.

Ночью в минувшую субботу полиции сообщили о нарушении ночного покоя в одной из квартир в Мустамяэ, где уже вторую ночь идет праздник. В квартире находилась большая компания людей, часть из которых были несовершеннолетними.

Полиция обнаружила трех употреблявших алкоголь несовершеннолетних, которых передали близким, ими займется молодежная полиция

Людей, которые устроили вечеринку еще в одной квартире, тоже попросили разойтись в связи с высокой опасностью заражения.

"Собираться с друзьями на частной территории, конечно, не запрещено, но в нынешнее время нужно взвесить - разумно ли это, ведь каждый контакт с другими людьми грозит заражением", - сказал Ингерайнен.

Участники вечеринки попрятались

В воскресенье рано утром полиции сообщили о празднике в помещениях ночного клуба на улице Тулика в столичном районе Кристийне. Организовавший вечеринку человек объяснил, что собралась небольшая компания ему лично знакомых людей. И хотя человек говорил о десяти лицах, полиция насчитала как минимум в два раза больше. Люди были без масок, и по прибытию полиции спокойно разошлись.

Позже при проверке различных помещений полиция обнаружила еще пять человек, которые спрятались от правоохранителей. Тогда организатор признал, что он знает не всех людей из этой компании. Хотя он отрицал что шла торговля алкоголем, повсюду валялись бокалы, а на барной стойке находился карточный терминал.

"Мы задокументировали увиденное и передадим информацию в Департамент здоровья, который определит дальнейший ход дела", - сказал Ингерайнен.

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