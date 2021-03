В вывезенном из Клайпеды контейнере было оборудование для производства оружия массового уничтожения

"Я не знаю, может, нам расскажут и эту историю и так может быть. Просто мы поднимаем вопрос, все ли в порядке. Хорошо ли мы все проверяем, нет ли каких-то схем", – сказал он. История этого контейнера началась в 2012 году, когда представитель Саудовской Аравии Турки Сауд Мохаммед Аль-Сауд и представитель Беларуси Александр Билдюкевич в Эр-Рияде подписали договор на сумму 1,37 млн. долларов США об объекте „The technology and pilot installation for electrochemical deposition of copper and it application for valuable products production“. Т.е. электро-химической технологии для окисления меди и опытная инсталляция с применением для производстве ценной продукции. Белорусские журналисты выяснили, что вышеупомянутый гражданин Саудовской Аравии стал почетным членом Белорусской национальной академии наук за инвестиции в 40 млн. долларов США. В документе сказано, что белорусский институт обязуется доставить университету короля Абдул-Азиза оборудование, определяющее содержание оксида и диоксида азота. Как известно, диоксид азота используют для оксидации ракетного топлива. Также известно, что Саудовская Аравия разрабатывает свою ракетную программу по созданию баллистических ракет.