Все жители Финляндии старше 16 лет будут вакцинированы к июлю, прогнозирует THL

Власти уже ранее весной сообщили об увеличении количества поступающих в Финляндию вакцин, но, несмотря на это, точное прогнозирование темпов вакцинации пока невозможно.

Объем поставок вакцины Astra Zeneca сильно меняется каждую неделю. С другой стороны, вакцины компаний Biontech и Pfizer поступают стабильно, и с начала апреля поставки должны существенно увеличиться и достигнуть объема 160 000 доз в неделю. Кроме того, в конце апреля — начале мая должны начаться поставки вакцин компании Johnson & Johnson.

Сейчас в страну привозят от 60 000 до 67 000 доз вакцин от Biontech и Pfizer еженедельно и небольшое количество вакцин от Moderna. Объемы поставок от компании Astra Zeneca колеблются между 15 000 и 100 000 в неделю.

Как сообщает специалист из Ведомства здравоохранения и социального развития THL Миа Контио, к концу прошлой недели в Финляндию поступило в общей сложности 909 000 доз вакцин от коронавируса. Из них жители страны уже получили 611 000 доз.

Контио отмечает, что, в соответствии с предыдущими прогнозами, к концу июня в Финляндию должно поступить от 5 до 7 млн доз вакцин. По оценкам, все жители Финляндии старше 16 лет, то есть около 4,5 млн человек, будут вакцинированы к началу июля.

Сегодня Национальная группа экспертов по вопросам борьбы с коронавирусом соберется для того, чтобы обсудить возможное изменения порядка вакцинации. В частности, будет обсуждаться, следует ли более эффективно вакцинировать жителей регионов с высоким уровнем заражений или работников отдельных сфер.