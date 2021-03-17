Водители, будьте внимательнее! В Таллинне круглосуточно ведут ремонт зимних выбоин

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что выполнением срочных работ занялись заблаговременно.

«Ремонтировать дороги начали в январе, и с начала текущего года было отремонтировано 2800 м2 дорожного полотна, - сказал вице-мэр. - Ремонтом ям в данный момент занимаются три бригады, две днем, одна ночью. Поначалу ремонт будет вестись зимней асфальтной смесью, которую с потеплением погоды придется удалить и заменить летним составом».

Кландорф отметил, что сейчас разрушений дорог меньше, чем по сравнению с прошлыми годами.

«На данный момент зафиксировано 1240 нуждающихся в ремонте мест, в прошлом году в это же время их было на 84 больше. В их числе, например, трещины, появившиеся в дорожном полотне, ухабы, а также обнаружено 35 опасных выбоин», - прокомментировал Калле Кландорф и добавил, что для предупреждения водителей был установлен 341 временный дорожный знак.

«В этом году также существенно меньше ущербов, возникших в результате дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали выбоины, - сказал вице-мэр. – Городу поступило только десять заявлений».

Калле Кландорф подтвердил, что город готов приступить к началу крупных работ по асфальтированию, но все зависит от погоды, поскольку асфальтные заводы смогут приступить к работе, когда среднесуточная температура повысится до пяти градусов тепла. За последние пару лет к работе приступали в конце марта или начале апреля. На восстановительный ремонт улиц из городского бюджета 2021 года выделено более 10,7 млн евро.

Поскольку дорожный ремонт идет полным ходом, водителям нужно быть очень внимательными и следовать указаниям предупреждающих знаков. О необозначенных выбоинах просим сообщать на телефон 14410.