Рийгикогу принял поправки, которые позволят подросткам самим обращаться за психиатрической помощью

В поддержку законопроекта проголосовали 73 депутата, против — 17.

”Речь идет о крайне важном законопроекте. С принятием поправок душевное здоровье ребят будет защищено намного лучше. Несовершеннолетние — это тоже полноценные люди, у которых есть права человека”, — отметила заместитель председателя социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт.

Прежние правовые нормы не позволяли оказывать лицам в возрасте до 18 лет психиатрическую помощь без разрешения законного представителя или решения суда. В результате часть ребят не получало необходимую помощь, и заболевание могло усугубиться.

По словам Кютт, теперь дети и подростки, которые стали жертвой семейного или сексуального насилия, или же страдают от депрессии, расстройств питания или всевозможных зависимостей, смогут сами обращаться к врачу и благодаря этому получать своевременную помощь.

”Естественно, лечение должно быть оправданно с медицинской точки зрения. Привлечение родителей к процессу лечения детей, как правило, необходимо, но было много случаев, когда это ограничение мешало оказывать детям помощь”, — подчеркнула она.

За скорейшее принятие законопроекта социал-демократов выступали психиатры, различные молодежные организации и канцлер права.