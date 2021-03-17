ГАЛЕРЕЯ | Башня Нарвского замка окрасилась в зеленый цвет в честь Дня Святого Патрика

О событии рассказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова на своей странице в Facebook:

"Зеленый цвет как символ жизни и пробуждающейся цветущей весны украсит вечером 17 марта одну из главных архитектурных доминант Нарвы — башню Длинный Герман! Необычная подсветка будет удивлять горожан до восхода солнца 18 марта. Так Нарвский музей впервые в своей истории примет участие во всемирном флешмобе, организованном дипломатической миссией Ирландии и посвященном Дню св. Патрика.

Любая дипломатическая миссия призвана сближать разные страны, народы, культуры. Нарва во все времена была перекрестком разных культур, и, конечно, предложение посольства Ирландии подсветить наш музей было принято нами за честь!

Мы надеемся порадовать горожан этим коротким, но необычным световым действом, внести нотку чего-то нового и необычного в привычный городской ландшафт!

Сегодня, когда музеи закрыты для посетителей, эта акция обретает и для нас совершенно особенный смысл: так мы напоминаем себе и другим, что жизнь побеждает. В эту безмолвную, ”закрытую” весну мы все-таки живы и ждем победы весны над зимой!

Св. Патрик, или, в православной традиции — св. Патрикий, был подвижником, учителем, святителем. Выражаясь современным языком, был дипломатом, сумевшим примирить разные варварские племена и уже в V веке принести на ирландскую землю духовные сирийско-палестинские традиции. День св. Патрика отмечается 17 марта по новому стилю в западной церкви и 17 марта по старому стилю (в пересчете на новый — 30 марта) русской православной церковью".

Организатор мероприятий Нарвского музея Михаил Переточкин в интервью RusDelfi также подчеркнул, что данная акция спонсируется Ирландским посольством, которое заинтересовано в том, чтобы в мероприятии принимали участие не только столицы, но и города поменьше. Смысл же данной акции — в единении, которое так необходимо в непростой ситуации локдауна, а зеленый — это символ жизни и весны, по которой все так соскучились.

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