ГРАФИКИ | У Минсоцдел нет уверенности в объемах поставок вакцин

Пока что поставки идут через пень-колоду. Из трех видов используемых в Эстонии вакцин (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna) стабильно поступает только Pfizer/BioNTech.

По прогнозу Минсоцдел, в марте и втором квартале года (с апреля по июнь) Эстонии получил свыше 800 000 доз. Причем более-менее уверенно можно говорить о поставках в марте и апреле.

График: обещанные поставки в апреле

В связи проблемами с поставками возникает вопрос, не выставить ли счет поставщикам за нарушение договоров? По мнению начальника отдела народного здравоохранения Минсоцдел Хели Лаарманн, в настоящий момент это не решение. "Самое приоритетное — чтобы Эстонию поставки были как можно быстрыми и в максимальных объемах".

График: поставки в 2021 году по неделям (синий столбик - обещанное количество, желтая линия - реально поступившее количество)

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