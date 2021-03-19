Побочные эффекты после вакцинации: личный опыт(22)
Сделав прививку, я был на седьмом небе от счастья. Я освещал пандемию коронавируса, начавшуюся в Ухани, где заразилось очень малое количество людей, в том числе и гонку по разработке вакцины. Поэтому, когда настала моя очередь закатать рукав в приемной терапевта, я не мог не чувствовать всю ответственность момента.
Буду искренен: после вакцинирования мне было очень тошно. Но признаюсь сразу, если бы мне предложили пройти через это вновь, я бы согласился. Лучше уж пережить все побочные эффекты, чем заболеть ковидом, или сидеть взаперти ещё целый год, или иметь все шансы случайно заразить близкого человека.
Я получил свою первую дозу вакцины Oxford-AstraZeneca в 9:30 утра. В тот день меня быстро свалило с ног, и следующие три дня я с трудом вылезал из постели. Мигрень и рвота были самыми противными побочками, но к ним ещё добавлялись болезненные ощущения, озноб и усталость. Честно скажу, что, валяясь в постели, стонал "Ну почему я?!" Но по мере выздоровления я стал задаваться вопросом, почему у некоторых из нас побочные эффекты проявляются сильнее, чем у других, и означает ли это, что у меня сформировался сверхсильный иммунный ответ?
Откуда берутся побочные эффекты?
Вакцины от COVID-19 ”обманывают” организм, заставляя его думать, что он борется с коронавирусом, и задействуют наш естественный иммунный ответ на инфекцию.
Первой на вакцину реагирует рука, в которую вам вводят инъекцию, — появляется отёк и болезненные ощущения, — начинает работать иммунная система. Это состояние может прогрессировать, оказывать влияние на остальные части тела и вызывать симптомы гриппа, включая лихорадку, озноб и тошноту.
”Оно вызвано воспалительной реакцией”, — объяснила мне Элеонора Райли, профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета. Работает это как химическая пожарная сигнализация. В организм льётся поток веществ, оповещающий о том, что что-то идёт не так.
”Организм мобилизует иммунный ответ и отправляет иммунные клетки в ткани вокруг вашей руки, чтобы выяснить, что происходит”, — продолжила профессор. Однако именно этот процесс может вызывать временное недомогание.
Почему у некоторых людей больше побочных эффектов?
Побочные эффекты у разных людей сильно отличаются. Кто-то ничего не заметит, кто-то будет чувствовать вялость, но будет в состоянии пойти на работу, кому-то придётся провести некоторое время в постели.
”Самым важным критерием, который может иметь значение и в вашем случае, Джеймс [мне чуть больше 30 лет], является возраст, — сказал мне профессор Эндрю Поллард, руководящий испытаниями вакцины AstraZeneca. — Чем человек старше, тем меньше у него проявляется побочных эффектов. У людей, которым больше 70 лет, их почти нет”.
Но даже у двух человек одного и того же возраста могут возникнуть совершенно разные реакции на вакцину.
”В основе различий лежит огромное генетическое разнообразие наших иммунных систем”, — отметила профессор Райли.
Под разнообразием подразумевается то, что иммунная система некоторых людей включается гораздо быстрее и более агрессивно реагирует на вакцину.
”Люди, у которых, как и у вас, проявляются серьёзные симптомы, похожие на симптомы гриппа, всегда слишком остро на это реагируют. И, возможно, вы один из тех людей, которые всегда ужасно плохо себя чувствуют, даже если у них обычная простуда. Я не хочу обвинять вас в притворстве или в том, что это был так называемый ”мужской грипп”, но вы можете быть одним из таких сильно переживающих людей”.
Ещё один фактор, который немного увеличивает вероятность возникновения побочных эффектов, — это перенесённая ранее коронавирусная инфекция, что может привести к невероятно сильному иммунному ответу после вакцинации.
Означает ли наличие побочных эффектов, что я лучше защищён от вируса?
Я эгоистично надеялся, что наличие побочных эффектов означает, что у меня будет невероятно сильный иммунный ответ, ведь было же несколько случаев, доказывающих, что это действительно так.
”Бывало, что, например, во время пандемии гриппа в 2009 году, серьёзные побочные эффекты означали более сильный иммунный ответ”, — отметил профессор Поллард.
Но это не относится к вакцинам от COVID-19, у всех вырабатывается примерно одинаковый иммунитет.
”Удивительно, что, хотя у пожилых людей проявлялось мало побочных эффектов, у них был точно такой же иммунный ответ”.
Объясняется это тем, как две части иммунной системы работают вместе.
Первая называется врождённой реакцией и включает в себя ту самую химическую пожарную тревогу. Другая — это адаптивный ответ. Он исследует инфекцию, а затем запоминает, как с ней бороться, создавая B-клетки, которые вырабатывают антитела для поиска и уничтожения вируса, а также T-клетки, которые могут атаковать любые заражённые клетки организма.
Профессор Райли сказала: ”Именно эта врождённая реакция иммунного ответа меняется с возрастом и отличается у разных людей, и именно она определяет силу побочных эффектов, которые у вас проявляются. Достаточно и слабого проявления врождённой реакции, для того чтобы разбудить адаптивный ответ и получить тот полный набор В-клеток и Т-клеток, который защитит человека”.
Будет ли мне от второй дозы так же плохо?
Беспокойство о том, что побочные эффекты, проявившись один раз, могут появиться вновь, вполне естественно. Но я могу вас заверить, что их не будет.
”Ваша вторая доза вакцины никак не даст о себе знать. Реакция на вторую инъекцию очень мягкая по сравнению с реакцией на первую”, — пообещал профессор Поллард, проводивший испытания вакцин в Оксфорде.
Однако он предупредил, что некоторые данные свидетельствуют о том, что вторая доза вакцины Pfizer может вызвать немного больше побочных эффектов, чем первая.
Стоит ли вообще говорить о побочных эффектах?
Обеспокоенность побочными эффектами от вакцин заполонила все новости после того, как у очень небольшого числа людей после вакцинации образовались тромбы.
Ещё до всей этой шумихи я предупреждал о том, что будет ошибочным сразу связывать проблемы со здоровьем и вакцинацию. Всё может быть простым совпадением. Европейское агентство лекарственных средств заявило, что ”нет никаких свидетельств того, что вакцинация стала причиной этих проблем”.
Но есть и настоящие побочные эффекты, и профессор Поллард говорит, что важно открыто и честно рассказывать, что они из себя представляют: ”Во время исследования у вас есть возможность сказать, что вы, как Джеймс Галлахер, отвратительно себя чувствовали в течение нескольких дней, это вызывало различные неудобства, но вы приняли парацетамол, и всё прошло. Потому что, если вас подкашивает что-то, чего вы не ожидаете, последствия могут быть куда неприятнее”.
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