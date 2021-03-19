Побочные эффекты после вакцинации: личный опыт

”Организм мобилизует иммунный ответ и отправляет иммунные клетки в ткани вокруг вашей руки, чтобы выяснить, что происходит”, — продолжила профессор. Однако именно этот процесс может вызывать временное недомогание.

”Оно вызвано воспалительной реакцией”, — объяснила мне Элеонора Райли, профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета. Работает это как химическая пожарная сигнализация. В организм льётся поток веществ, оповещающий о том, что что-то идёт не так.

Вакцины от COVID-19 ”обманывают” организм, заставляя его думать, что он борется с коронавирусом, и задействуют наш естественный иммунный ответ на инфекцию. Первой на вакцину реагирует рука, в которую вам вводят инъекцию, — появляется отёк и болезненные ощущения, — начинает работать иммунная система. Это состояние может прогрессировать, оказывать влияние на остальные части тела и вызывать симптомы гриппа, включая лихорадку, озноб и тошноту.

Я получил свою первую дозу вакцины Oxford- AstraZeneca в 9:30 утра. В тот день меня быстро свалило с ног, и следующие три дня я с трудом вылезал из постели. Мигрень и рвота были самыми противными побочками, но к ним ещё добавлялись болезненные ощущения, озноб и усталость. Честно скажу, что, валяясь в постели, стонал "Ну почему я?!" Но по мере выздоровления я стал задаваться вопросом, почему у некоторых из нас побочные эффекты проявляются сильнее, чем у других, и означает ли это, что у меня сформировался сверхсильный иммунный ответ?

Буду искренен: после вакцинирования мне было очень тошно. Но признаюсь сразу, если бы мне предложили пройти через это вновь, я бы согласился. Лучше уж пережить все побочные эффекты, чем заболеть ковидом, или сидеть взаперти ещё целый год, или иметь все шансы случайно заразить близкого человека.

Сделав прививку, я был на седьмом небе от счастья. Я освещал пандемию коронавируса, начавшуюся в Ухани, где заразилось очень малое количество людей, в том числе и гонку по разработке вакцины. Поэтому, когда настала моя очередь закатать рукав в приемной терапевта, я не мог не чувствовать всю ответственность момента.

Почему у некоторых людей больше побочных эффектов?



Побочные эффекты у разных людей сильно отличаются. Кто-то ничего не заметит, кто-то будет чувствовать вялость, но будет в состоянии пойти на работу, кому-то придётся провести некоторое время в постели.

”Самым важным критерием, который может иметь значение и в вашем случае, Джеймс [мне чуть больше 30 лет], является возраст, — сказал мне профессор Эндрю Поллард, руководящий испытаниями вакцины AstraZeneca. — Чем человек старше, тем меньше у него проявляется побочных эффектов. У людей, которым больше 70 лет, их почти нет”.

Но даже у двух человек одного и того же возраста могут возникнуть совершенно разные реакции на вакцину.

”В основе различий лежит огромное генетическое разнообразие наших иммунных систем”, — отметила профессор Райли.

Под разнообразием подразумевается то, что иммунная система некоторых людей включается гораздо быстрее и более агрессивно реагирует на вакцину.

”Люди, у которых, как и у вас, проявляются серьёзные симптомы, похожие на симптомы гриппа, всегда слишком остро на это реагируют. И, возможно, вы один из тех людей, которые всегда ужасно плохо себя чувствуют, даже если у них обычная простуда. Я не хочу обвинять вас в притворстве или в том, что это был так называемый ”мужской грипп”, но вы можете быть одним из таких сильно переживающих людей”.

Ещё один фактор, который немного увеличивает вероятность возникновения побочных эффектов, — это перенесённая ранее коронавирусная инфекция, что может привести к невероятно сильному иммунному ответу после вакцинации.

Означает ли наличие побочных эффектов, что я лучше защищён от вируса?



Я эгоистично надеялся, что наличие побочных эффектов означает, что у меня будет невероятно сильный иммунный ответ, ведь было же несколько случаев, доказывающих, что это действительно так.