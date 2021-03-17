Эстонские экологи: кормление диких животных и птиц зачастую только вредит
Людям нравится кормить животных избирательно. Несмотря на то, что зима уже заканчивается, многие люди продолжают подкармливать диких животных в течении всего года. Это желание чаще всего возникает из-за внутренней потребности людей чаще встречается с животными, поближе знакомится и изучать их. Однако делая это, зачастую мы не отдаем себе отчет в том, какое влияние это оказывает на животных.
Из-за привыкания к предлагаемой людьми пище, которая чаще всего является легко доступной, однообразной и неестественной для животных, они утрачивают свои животные инстинкты и это подвергает опасности их способность справляться самостоятельно в дикой природе.
За тысячи лет многие виды приспособились переживать зимний период впадая в спячку. Перелетные птицы улетают на зимовку в теплые страны, где в это время года для них более подходящие условия. Однако из-за изменения климата и соответственно увеличения количества возможностей добывать пропитание, все больше птиц остаются зимовать у нас. В переменчивых обстоятельствах все больше особей рискует, отказываясь от миграции в пользу преимущества весеннего выбора пары и места для гнездования. Людям разумно не вмешиваться в эти процессы и не поощрять не типичное для животных поведение.
Кормление птиц в саду может быть обоснованно только сильно холодной и снежной зимой. Однако и в этом случае следует помнить, что начав однажды кормить птиц, необходимо продолжать это делать постоянно, до того момента, как снег растает. Так же следует учитывать, что возле кормушки и в ее окрестностях, где собирается необычно много животных, начинают распространятся болезни, а также в ходе борьбы за пищу животные могут пострадать.
Во-первых, таким образом мы программируем птиц быть зависимыми от людей. Во-вторых, прикармливание приводит к тому, что помимо садовых птиц поблизости от нас могут появиться и другие виды. Таким образом человек может своими глазами увидеть пищевую цепочку в действии, когда добывающие питание в кормушках становятся пищей для хищных птиц и других хищников. А выпавшими из кормушки семенами и прочим с удовольствием питаются также мелкие грызуны.
Как правило дикие животные могут справляться сами и не нуждаются в помощи человека. Однако если при встрече с диким животным покажется, что он все-таки нуждается в помощи, тогда можно позвонить по государственному инфо-телефону 1247. В этом случае информацию передадут соответственному учреждению исходя из ситуации.
О распространении болезней при соприкосновении с дикими животными
„Вирусы, бактерии и паразиты являются частью природного разнообразия, и у них есть обычай распространятся через животны", - напоминает ветеринар Эстонского университета естественных наук Мадис Лейвитс.
"Проблема в том, что теряется барьер между животными и людьми, чему способствует также переманивание диких животных из леса к себе во двор при помощи еды. Таким образом мы создаем ситуацию, в которой множество различных видов — дикие животные, домашние животные и люди — находятся вместе на небольшой территории. Чаще всего именно домашние животные становятся теми, кто приносит нам с улицы различные инфекции", - отмечает он.
"Все же не следует забывать, что заражение приходит не только с леса к нам — часто происходит наоборот, мы сами распространяем возбудителей болезни из дома в лес. Причины кроются в нашей гигиене питания и так далее. Поэтому помогая и приманивая животных едой следует быть очень осторожными, чтобы поступая так напротив, не причинить им вреда", - сказал Лейвитс.