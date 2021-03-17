Звери
17.03.2021, 20:20

Эстонские экологи: кормление диких животных и птиц зачастую только вредит

 
Keskkonnaamet
Несмотря на то что многим диким животных, в том числе и птицам, зимой меньше возможностей найти себе пищу чем летом, все-таки не стоит стараться накормить их любой ценой. Часто дополнительное кормление диких животных оказывает влияние, которое в долгосрочной перспективе является губительным, пишет главный специалист отдела охраны природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.

Людям нравится кормить животных избирательно. Несмотря на то, что зима уже заканчивается, многие люди продолжают подкармливать диких животных в течении всего года. Это желание чаще всего возникает из-за внутренней потребности людей чаще встречается с животными, поближе знакомится и изучать их. Однако делая это, зачастую мы не отдаем себе отчет в том, какое влияние это оказывает на животных.

Из-за привыкания к предлагаемой людьми пище, которая чаще всего является легко доступной, однообразной и неестественной для животных, они утрачивают свои животные инстинкты и это подвергает опасности их способность справляться самостоятельно в дикой природе.

За тысячи лет многие виды приспособились переживать зимний период впадая в спячку. Перелетные птицы улетают на зимовку в теплые страны, где в это время года для них более подходящие условия. Однако из-за изменения климата и соответственно увеличения количества возможностей добывать пропитание, все больше птиц остаются зимовать у нас. В переменчивых обстоятельствах все больше особей рискует, отказываясь от миграции в пользу преимущества весеннего выбора пары и места для гнездования. Людям разумно не вмешиваться в эти процессы и не поощрять не типичное для животных поведение.

Кормление птиц в саду может быть обоснованно только сильно холодной и снежной зимой. Однако и в этом случае следует помнить, что начав однажды кормить птиц, необходимо продолжать это делать постоянно, до того момента, как снег растает. Так же следует учитывать, что возле кормушки и в ее окрестностях, где собирается необычно много животных, начинают распространятся болезни, а также в ходе борьбы за пищу животные могут пострадать.

Во-первых, таким образом мы программируем птиц быть зависимыми от людей. Во-вторых, прикармливание приводит к тому, что помимо садовых птиц поблизости от нас могут появиться и другие виды. Таким образом человек может своими глазами увидеть пищевую цепочку в действии, когда добывающие питание в кормушках становятся пищей для хищных птиц и других хищников. А выпавшими из кормушки семенами и прочим с удовольствием питаются также мелкие грызуны.

Как правило дикие животные могут справляться сами и не нуждаются в помощи человека. Однако если при встрече с диким животным покажется, что он все-таки нуждается в помощи, тогда можно позвонить по государственному инфо-телефону 1247. В этом случае информацию передадут соответственному учреждению исходя из ситуации.

О распространении болезней при соприкосновении с дикими животными

„Вирусы, бактерии и паразиты являются частью природного разнообразия, и у них есть обычай распространятся через животны", - напоминает ветеринар Эстонского университета естественных наук Мадис Лейвитс.

"Проблема в том, что теряется барьер между животными и людьми, чему способствует также переманивание диких животных из леса к себе во двор при помощи еды. Таким образом мы создаем ситуацию, в которой множество различных видов — дикие животные, домашние животные и люди — находятся вместе на небольшой территории. Чаще всего именно домашние животные становятся теми, кто приносит нам с улицы различные инфекции", - отмечает он.

"Все же не следует забывать, что заражение приходит не только с леса к нам — часто происходит наоборот, мы сами распространяем возбудителей болезни из дома в лес. Причины кроются в нашей гигиене питания и так далее. Поэтому помогая и приманивая животных едой следует быть очень осторожными, чтобы поступая так напротив, не причинить им вреда", - сказал Лейвитс.

Оставить комментарий Читать комментарии