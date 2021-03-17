Эстонские экологи: кормление диких животных и птиц зачастую только вредит

Людям нравится кормить животных избирательно. Несмотря на то, что зима уже заканчивается, многие люди продолжают подкармливать диких животных в течении всего года. Это желание чаще всего возникает из-за внутренней потребности людей чаще встречается с животными, поближе знакомится и изучать их. Однако делая это, зачастую мы не отдаем себе отчет в том, какое влияние это оказывает на животных.

Из-за привыкания к предлагаемой людьми пище, которая чаще всего является легко доступной, однообразной и неестественной для животных, они утрачивают свои животные инстинкты и это подвергает опасности их способность справляться самостоятельно в дикой природе.

За тысячи лет многие виды приспособились переживать зимний период впадая в спячку. Перелетные птицы улетают на зимовку в теплые страны, где в это время года для них более подходящие условия. Однако из-за изменения климата и соответственно увеличения количества возможностей добывать пропитание, все больше птиц остаются зимовать у нас. В переменчивых обстоятельствах все больше особей рискует, отказываясь от миграции в пользу преимущества весеннего выбора пары и места для гнездования. Людям разумно не вмешиваться в эти процессы и не поощрять не типичное для животных поведение.

Кормление птиц в саду может быть обоснованно только сильно холодной и снежной зимой. Однако и в этом случае следует помнить, что начав однажды кормить птиц, необходимо продолжать это делать постоянно, до того момента, как снег растает. Так же следует учитывать, что возле кормушки и в ее окрестностях, где собирается необычно много животных, начинают распространятся болезни, а также в ходе борьбы за пищу животные могут пострадать.