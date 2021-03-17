Объявлен конкурс на самое экологически чистое местное самоуправление 2020 года

”Наша общая цель — обеспечить лучшую окружающую среду, и местные органы власти призваны сыграть важную роль в ее формировании. Я призываю местные самоуправления оценить свой вклад в охрану окружающей среды в прошлом году и принять участие в конкурсе”, — сказал министр окружающей среды Тынис Мёльдер.

По словам руководителя Центра экологических инвестиций Андруса Трейера этот конкурс поможет местным органам власти лучше понять, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы сделать свой регион более экологически чистым, и стать в этом вопросе примером как для предприятий и жителей своего региона, так и для других местных самоуправлений.

”Я рад, что государство может финансово поддержать местные органы власти при разработке энергетических программ, а также программ по смягчению воздействия климатических изменений и адаптации к ним, для которых в настоящее время открыт прием ходатайств в Центре экологических инвестиций. В этом году местные органы власти могут, кроме уже названных выше проектов, ходатайствовать о получении финансовой поддержки для улучшения управления отходным хозяйством и проведения рейдов по сбору этернита. В настоящее время также открыт прием ходатайств на получение финансовой поддержки деятельности по переработке биоразлагаемых отходов и внедрению мероприятий, направленных на предотвращение наводнений”, — перечисляет Трейер возможности местных самоуправлений по развитию своего региона с помощью финансовой поддержки со стороны государства.

Экологический конкурс проводится уже второй раз. К участию приглашаются все местные самоуправления, которые уже проводили мероприятия, направленные на улучшение окружающей среды, уменьшение оказываемого на нее негативного воздействия и повышение экологической осведомленности своих жителей.