Э-неделя поддержит торговцев, вынужденных закрыть свои магазины

”За год жители Эстонии более-менее перешли на ты с покупками в Интернете, и такие покупки составляют пятую часть от общего объема покупок, однако еще есть те, кто сомневается и остерегается интернет-магазинов, не доверяя качеству и безопасности услуги. У людей, особенно старшего поколения, все еще возникают вопросы, на самом ли деле безопасно совершать покупки в том или ином интернет-магазине — что будет, если товар не подойдет, или как происходит возврат товаров. В рамках Э-недели можно будет смело и выгодно совершать покупки именно в местных, эстонских, интернет-магазинах, соблюдающих требования Департамента защиты прав потребителей и эстонского законодательства”, — объясняет исполнительный директор Эстонского союза интернет-торговли Тыну Вяэт.

Он добавил, что, по статистике, жители Эстонии больше всего покупают в интернет-магазинах продукты питания, одежду, товары красоты и хозяйственные товары.

Если закрытие магазинов год назад для многих торговцев стало неожиданностью, то к настоящему времени многие предприниматели создали себе интернет-магазины и повысили удобство использования. ”Так же как доставщики и курьеры смогли за год адаптироваться к возросшему объему товаров, многие торговцы нашли новые способы выдачи товаров — будь то доставка книг домой с помощью Bolt или развитие услуги drive-in в строительных магазинах. Торговля через Интернет становится ключевым вопросом для многих фирм”, — добавляет Вяэт.

В рамках Э-недели, которая будет проходить с сегодняшнего дня и до 23 марта, 128 эстонских торговцев будут предлагать выгодные цены, подарки или бесплатную доставку. Среди участников акции как всем известные, так и небольшие интернет-магазины, торгующие товарами самых разных категорий, в том числе строительные товары, мебель, предметы интерьера, одежда, книги, электроника, техника.