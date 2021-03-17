Антимасочники могут радоваться: до 1 мая их штрафовать не будут!

С ноября полиция раздала около 59 000 масок и проверила 46 660 мест на предмет соблюдения ограничительных мер. Только в марте на это будет затрачено, по словам начальника стратегического штаба Департамента полиции Валло Коппеля 22300 рабочих часов правоохранителей.

Несмотря на то, что уже определены штрафы за неисполнение требования носить маски (800 евро для частных и 32 000 евро для юридических лиц), реальное воздействие на антимасочников остается лишь на бумаге. Новый закон может войти в силу лишь с 1 мая.