Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей

Байден заявил, что лично предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы. Об этом Байден рассказал в интервью ABC News.

Журналист спросил Байдена о заявлении американской разведки о вмешательстве некоторых стран, в том числе России, в президентские выборы. Байден в ответ рассказал, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января.

”У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: ” Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы”, — ответил Байден.

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