Почему после вакцинации очень важно продолжать носить маски(4)
Потребуются недели, чтобы стало заметно, что вакцины всё же работают.
По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцинированным человек может считаться лишь спустя две недели после получения последней дозы вакцины.
Это означает, что должно пройти не менее двух недель с того момента, как вам ввели вторую дозу вакцин Moderna или Pfizer/BioNTech, или не менее двух недель после прививки Johnson & Johnson, которая не требует повторного введения.
Следовательно, если вы слишком рано перестанете носить маску, может оказаться, что и вы сами не будете достаточно защищены, и подвергнете окружающих опасности заражения.
Вакцины отлично защищают от вируса COVID-19, но защищают они только вас.
Хотя появляется все больше доказательств того, что вакцины предотвращают передачу вируса, CDC отмечает, что данных о том, могут ли вакцинированные люди по-прежнему переносить вирус и заражать других, всё ещё слишком мало.
Поэтому, если ваши друзья и семья не прошли полную вакцинацию или риск заразиться COVID-19 в тяжелой форме для них достаточно высок, вы можете подвергнуть их опасности, если будете общаться с ними, не надев маску.
Что можно делать без маски?
CDC утверждает, что люди, получившие полную дозу вакцины, могут:
- общаться с другими вакцинированными людьми в помещениях, не надевая маску и не соблюдая дистанцию;
- встречаться с непривитыми людьми из одного домохозяйства, не надевая маску и не соблюдая дистанцию, если невакцинированные люди имеют низкий риск заболеть в тяжёлой форме;
- не находиться в карантине и не делать тест, если был контакт с COVID-19-положительным человеком, у которого болезнь протекает бессимптомно. (Тем не менее, всё равно нужно следить за симптомами в течение 14 дней).
Но полная вакцинация не означает, что вы можете сразу вернуться к обычной жизни и отказаться от всех мер предосторожности. Эксперты в области здравоохранения говорят, что вам всё ещё необходимо:
- носить маску и держаться на достаточном расстоянии от непривитых людей, подверженных повышенному риску заболеть COVID-19 в тяжёлой форме;
- носить маску и соблюдать социальную дистанцию при встрече с непривитыми людьми из разных домохозяйств;
- соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;
- избегать большого скопления людей;
- избегать плохо вентилируемых общественных мест;
- часто мыть руки;
- сделать тест на COVID-19 при плохом самочувствии.
Чем раньше все станут носить маски и пройдут вакцинацию, тем быстрее мы сможем победить COVID-19 и обеспечить безопасное открытие предприятий и школ в полном объёме.
”Люди спрашивают: "Когда всё вернётся в норму, и больше не придётся носить маску?”, — говорит медицинский аналитик CNN доктор Леана Вэн, врач скорой помощи. — Но это неправильный подход. Мы хотим, чтобы наш бизнес снова процветал. Мы хотим, чтобы наши церкви были открыты для служб, на которые мы можем прийти все вместе, а в наши школы вернулось контактное обучение. Для этого нужно носить маски”.
Коллективный иммунитет, то есть ситуация, при которой достаточное количество людей защищено от болезни, и эта болезнь не распространяется среди населения, подразумевает, что от 70% до 85% жителей страны уже переболело COVID-19 или получило вакцину.
Если будет вакцинировано достаточное количество людей, возможно, этим летом мы получим и коллективный иммунитет.
Эксперты в области здравоохранения призывают всех пройти вакцинацию сразу, как только это будет возможно.
”Мы уже на финишной прямой, — говорит Леана Вэн. — Если продержимся ещё немного, то положим конец этой пандемии”.
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