Почему после вакцинации очень важно продолжать носить маски

Потребуются недели, чтобы стало заметно, что вакцины всё же работают.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцинированным человек может считаться лишь спустя две недели после получения последней дозы вакцины.

Это означает, что должно пройти не менее двух недель с того момента, как вам ввели вторую дозу вакцин Moderna или Pfizer/BioNTech, или не менее двух недель после прививки Johnson & Johnson, которая не требует повторного введения.

Следовательно, если вы слишком рано перестанете носить маску, может оказаться, что и вы сами не будете достаточно защищены, и подвергнете окружающих опасности заражения.

Вакцины отлично защищают от вируса COVID-19, но защищают они только вас.

Хотя появляется все больше доказательств того, что вакцины предотвращают передачу вируса, CDC отмечает, что данных о том, могут ли вакцинированные люди по-прежнему переносить вирус и заражать других, всё ещё слишком мало.

Поэтому, если ваши друзья и семья не прошли полную вакцинацию или риск заразиться COVID-19 в тяжелой форме для них достаточно высок, вы можете подвергнуть их опасности, если будете общаться с ними, не надев маску.

Что можно делать без маски?

CDC утверждает, что люди, получившие полную дозу вакцины, могут:

общаться с другими вакцинированными людьми в помещениях, не надевая маску и не соблюдая дистанцию;

встречаться с непривитыми людьми из одного домохозяйства, не надевая маску и не соблюдая дистанцию, если невакцинированные люди имеют низкий риск заболеть в тяжёлой форме;

не находиться в карантине и не делать тест, если был контакт с COVID-19-положительным человеком, у которого болезнь протекает бессимптомно. (Тем не менее, всё равно нужно следить за симптомами в течение 14 дней).



Но полная вакцинация не означает, что вы можете сразу вернуться к обычной жизни и отказаться от всех мер предосторожности. Эксперты в области здравоохранения говорят, что вам всё ещё необходимо:

