Здоровье
18.03.2021, 09:30

Почему после вакцинации очень важно продолжать носить маски

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Taavi Sepp
Самый быстрый способ вернуться к безопасной жизни без масок — это сделать прививку от COVID-19. Но то, что вам ввели вакцину, вовсе не означает, что можно немедленно снять маску. Это может подвергнуть риску и вас, и ваших друзей, и вашу семью, пишет CNN.

Потребуются недели, чтобы стало заметно, что вакцины всё же работают.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцинированным человек может считаться лишь спустя две недели после получения последней дозы вакцины.

Это означает, что должно пройти не менее двух недель с того момента, как вам ввели вторую дозу вакцин Moderna или Pfizer/BioNTech, или не менее двух недель после прививки Johnson & Johnson, которая не требует повторного введения.

Следовательно, если вы слишком рано перестанете носить маску, может оказаться, что и вы сами не будете достаточно защищены, и подвергнете окружающих опасности заражения.

Вакцины отлично защищают от вируса COVID-19, но защищают они только вас.

Хотя появляется все больше доказательств того, что вакцины предотвращают передачу вируса, CDC отмечает, что данных о том, могут ли вакцинированные люди по-прежнему переносить вирус и заражать других, всё ещё слишком мало.

Поэтому, если ваши друзья и семья не прошли полную вакцинацию или риск заразиться COVID-19 в тяжелой форме для них достаточно высок, вы можете подвергнуть их опасности, если будете общаться с ними, не надев маску.

Что можно делать без маски?

CDC утверждает, что люди, получившие полную дозу вакцины, могут:

  • общаться с другими вакцинированными людьми в помещениях, не надевая маску и не соблюдая дистанцию;
  • встречаться с непривитыми людьми из одного домохозяйства, не надевая маску и не соблюдая дистанцию, если невакцинированные люди имеют низкий риск заболеть в тяжёлой форме;
  • не находиться в карантине и не делать тест, если был контакт с COVID-19-положительным человеком, у которого болезнь протекает бессимптомно. (Тем не менее, всё равно нужно следить за симптомами в течение 14 дней).


Но полная вакцинация не означает, что вы можете сразу вернуться к обычной жизни и отказаться от всех мер предосторожности. Эксперты в области здравоохранения говорят, что вам всё ещё необходимо:

  • носить маску и держаться на достаточном расстоянии от непривитых людей, подверженных повышенному риску заболеть COVID-19 в тяжёлой форме;
  • носить маску и соблюдать социальную дистанцию при встрече с непривитыми людьми из разных домохозяйств;
  • соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;
  • избегать большого скопления людей;
  • избегать плохо вентилируемых общественных мест;
  • часто мыть руки;
  • сделать тест на COVID-19 при плохом самочувствии.


Чем раньше все станут носить маски и пройдут вакцинацию, тем быстрее мы сможем победить COVID-19 и обеспечить безопасное открытие предприятий и школ в полном объёме.

”Люди спрашивают: "Когда всё вернётся в норму, и больше не придётся носить маску?”, — говорит медицинский аналитик CNN доктор Леана Вэн, врач скорой помощи. — Но это неправильный подход. Мы хотим, чтобы наш бизнес снова процветал. Мы хотим, чтобы наши церкви были открыты для служб, на которые мы можем прийти все вместе, а в наши школы вернулось контактное обучение. Для этого нужно носить маски”.

Коллективный иммунитет, то есть ситуация, при которой достаточное количество людей защищено от болезни, и эта болезнь не распространяется среди населения, подразумевает, что от 70% до 85% жителей страны уже переболело COVID-19 или получило вакцину.

Если будет вакцинировано достаточное количество людей, возможно, этим летом мы получим и коллективный иммунитет.

Эксперты в области здравоохранения призывают всех пройти вакцинацию сразу, как только это будет возможно.

”Мы уже на финишной прямой, — говорит Леана Вэн. — Если продержимся ещё немного, то положим конец этой пандемии”.

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