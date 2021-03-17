17.03.2021, 14:03
ВИДЕО | Все о вакцинации: Кийк, Лутсар и другие отвечают на самые важные вопросы
Правительство проводит инфочас на тему вакцинации от COVID-19, в котором принимают участие глава научного совета профессор Ирья Лутсар, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель по надзору за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла, руководитель области помощи первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фриедеманн, член правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер, эксперт Департамента здоровья Ирина Филиппова и вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.