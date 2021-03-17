ВИДЕО | Вице-мэры Таллинна рассказывают о ситуации с пандемией коронавируса в столице Эстонии

В ней приняли советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также вице-мэры Бетина Бешкина и Калле Кландорф.

Ирина Донченко:

Заболеваемость по-прежнему находится на очень высоких цифрах. Мы имеем дело с эпидемическим распространением вируса. Показатель на 100 000 населения превысил 1500 человек (1515,60). Очень высокий уровень позитивных тестов, сегодня это 20,7%. Очень много людей в больницах - 690 пациентов, на интенсивной терапии 66 человек, из них 48 на ИВЛ. И эти тревожные цифры растут. За неделю прибавилось более 9000 новых случаев инфекций.

Бетина Бешкина:

Таллинская горуправа утвердила дополнительный пакет помощи. Он действует с 11 марта. Прежде всего содержит он отпену платы за место в детском саду для дошкольников. Скидку получат и родители, дети которых посещают частные детские сады. Это вне зависимости от того, посещает он детский сад или нет. 100-процентное освобождение от оплаты муниципальных кружков по интересам - это будет действовать с 1 марта, поскольку изх деятельность была остановлена по сути с 1 марта.

В то же время вирус по-прежнему распространяется на рабочих местах, и именно в случае людей с небольшим доходом даже неполученный за один день доход может существенно повлиять на уровень жизни всей семьи. Люди с низкими доходами часто вынуждены в первую очередь думать о том, как справиться с ежедневными бытовыми сложностями, и это также является причиной того, почему при первых симптомах заболевания они не остаются дома.