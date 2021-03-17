Что можно потерять в случае выхода из второй пенсионной ступени?

В Эстонии около 760 000 человек копят на пенсию во второй ступени. К настоящему времени почти 102 000 человек, или более 13%, подали заявления о выходе из второй пенсионной ступени. Однако с экономической точки зрения в пользу выхода из II ступени существует гораздо меньше аргументов, чем против выхода. Чем выше средняя зарплата человека, тем больше он потенциально может потерять в будущем, если покинет II ступень.

”Главная потеря для человека, который покидает II ступень, составляет 4% от брутто-зарплаты, которую государство добавляло к его пенсионным накоплениям”, — сказал руководитель пенсионного подразделения Luminor в странах Балтии Расмус Пиккани. ”Чем выше средний доход человека, тем больше финансовые потери. При средней зарплате в Эстонии, то есть почти 1500 евро в месяц, потери будут составлять 60 евро каждый месяц, что составляет 720 евро за год и 7200 евро за 10 лет”, — добавил он.

Автор инвестиционного блога на сайте RahaFoorum Таави Пертман, добавил, что те, кто покидает вторую ступень, должны смириться ещё с двумя потерями. ”Государство удерживает 20% подоходного налога со всех лиц, преждевременно покидающих II ступень”. Таким образом, если у человека есть 5000 евро, которые можно получить из II ступени, то 1000 придётся заплатить государству.

”Вдобавок, в случае выхода из II ступни страховой пай государственной пенсии для людей, которые были во II ступени, на 4% ниже за все годы, пока они находились во II ступени. Это означает, что человек, который сегодня заберёт и потратит свою накопительную пенсию, по сути, уже начнёт тратить свою государственную пенсию”, — пояснил Пертман.