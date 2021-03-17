С сегодняшнего дня запрещен выход на лед внутренних водоемов

"Относительно теплая погода, продолжающаяся несколько недель, сделала ледовые условия по всей Эстонии опасными. В некоторых местах толщина ледяного покрова может составлять еще десять сантиметров или больше, но почти на всех внутренних водоемах берега уже растаяли, и лед стал либо тонким, либо очень хрупким”, — пояснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

”Люди склонны оценивать ледовые условия лучше, чем они есть на самом деле. В нынешних условиях, казалось бы, целый и крепкий лед может в мгновение треснуть, достаточно лишь нескольких шагов”, — добавил Виркала и напомнил, что родителям нужно обязательно рассказать своим детям об изменившихся ледовых условиях и об опасностях, связанных с этим.

”Температура воды под льдом составляет всего несколько градусов выше нуля — в такой воде взрослый может выдержать максимум десять минут, а дети в ледяной воде теряют сознание еще быстрее. Это означает, что при таких условиях у несчастных случаев на воде будут трагичные последствия”.

Нужно помнить, что безопасность начинается прежде всего с себя и она основана на осторожном поведении. В отношении людей, которые выходят на лед, несмотря на запрет, могут быть возбуждены дела о проступках.

В марте этого года спасатели 23 раза выезжали на водоемы для оказания помощи нуждающимся, в первой половине марта один человек утонул.