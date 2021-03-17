Первые экспресс-тесты на коронавирус для использования дома могут поступить на эстонский рынок уже в апреле(1)
”Мы сотрудничаем с немецким производителем средств индивидуальной защиты, который готов отправить нам домашние экспресс-тесты, как только Европейская комиссия даст разрешение на их использование. Сейчас мы уже принимаем от наших клиентов предзаказы, и надеемся, что меньше, чем через месяц, они получат товар”, — сказал глава Corpowear Таави Сепп.
Сепп рассказал, что распространено ошибочное понимание, будто домашние экспресс-тесты на выявление антигена к коронавирусу уже продаются в Эстонии. На самом деле, сейчас можно купить только тесты, предусмотренные для профессионального использования, а это означает, что анализ может брать только медицинский работник, обладающий соответствующими навыками. ”Существует ряд учреждений и предприятий, где предусмотренными для профессионального применения экспресс-тестами люди пользуются в меру своего умения. Это содержит в себе ряд опасностей — например, если палочка для взятия пробы сломается в носу, это может привести к серьезной травме”, — прокомментировал представитель Corpowear.
Предприниматель отметил, что хоть многие организации и компании критикуют государственные учреждения за то, что профессиональные экспресс-тесты не выпускают в свободную продажу, в данной ситуации государство поступает верно. ”Я всячески понимаю желание компаний и людей иметь возможность быстро и без лишних неудобств сделать тест на коронавирус, но роль государства как регулятора — гарантировать, что тестирование не принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому я бы порекомендовал всем еще немного подождать — уже скоро в продаже появятся экспресс-тесты, которыми любой сможет воспользоваться дома”, — пообещал Сепп.
По словам Сеппа, предусмотренные для домашнего использования экспресс-тесты — быстрое, удобное и дешевое решение, которое позволит сделать тестирование гораздо доступнее и несколько разгрузит медицинскую систему. ”Экспресс-тесты отлично подходят для использования в детских садах, школах, компаниях и других учреждениях, где одновременно бывает много людей”, — добавил он.
В одной упаковке экспресс-тестов на выявление антигена к SARS-CoV-2, которые в скором времени выпустит в продажу Corpowear, содержится 25 комплектов для взятия анализа. Анализ можно брать из носа, однако, в отличие от ПЦР-тестов, мазок можно взять на глубине всего 2–3 сантиметров — глубоко в нос палочку запихивать не нужно. Другая возможность — взять пробу слюны.
Результат теста становится известен всего за 15 минут, а его достоверность составляет 92 процента. Стоимость экспресс-теста в розничной продаже не будет превышать 10 евро. На этой неделе Corpowear добавит продукт на свой сайт, где его можно будет забронировать.
Тартуская компания Corpowear OÜ начала деятельность в 2010 году. Компания продает средства индивидуальной защиты и рабочую одежду предприятиям и частным потребителям. За прошлый год оборот Corpowear вырос примерно в 10 раз, достигнув 13,6 миллиона евро.