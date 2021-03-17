Первые экспресс-тесты на коронавирус для использования дома могут поступить на эстонский рынок уже в апреле

”Мы сотрудничаем с немецким производителем средств индивидуальной защиты, который готов отправить нам домашние экспресс-тесты, как только Европейская комиссия даст разрешение на их использование. Сейчас мы уже принимаем от наших клиентов предзаказы, и надеемся, что меньше, чем через месяц, они получат товар”, — сказал глава Corpowear Таави Сепп.

Сепп рассказал, что распространено ошибочное понимание, будто домашние экспресс-тесты на выявление антигена к коронавирусу уже продаются в Эстонии. На самом деле, сейчас можно купить только тесты, предусмотренные для профессионального использования, а это означает, что анализ может брать только медицинский работник, обладающий соответствующими навыками. ”Существует ряд учреждений и предприятий, где предусмотренными для профессионального применения экспресс-тестами люди пользуются в меру своего умения. Это содержит в себе ряд опасностей — например, если палочка для взятия пробы сломается в носу, это может привести к серьезной травме”, — прокомментировал представитель Corpowear.

Предприниматель отметил, что хоть многие организации и компании критикуют государственные учреждения за то, что профессиональные экспресс-тесты не выпускают в свободную продажу, в данной ситуации государство поступает верно. ”Я всячески понимаю желание компаний и людей иметь возможность быстро и без лишних неудобств сделать тест на коронавирус, но роль государства как регулятора — гарантировать, что тестирование не принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому я бы порекомендовал всем еще немного подождать — уже скоро в продаже появятся экспресс-тесты, которыми любой сможет воспользоваться дома”, — пообещал Сепп.