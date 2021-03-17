Начинается ремонт деревянной части моста на променаде Рокка аль Маре
Заместитель старейшины Хааберсти Олег Сильянов сказал, что в дальнейшем при прогулке на прибрежным променаде нужно будет продумать свой маршрут, потому что но время строительных работ через мост будет невозможно перейти. ”На время работ мост на прибрежном променаде Рокка аль Маре будет закрыт для движения. Движение будет перенаправлено на Палдиское шоссе, на пешеходные дорожки улицы Сооди и Лахепеа,” — объяснил Сильянов.
”Во время строительных работ на мосту будет снято старое деревянное покрытые на протяжении 410 метров и очищены несущие металлические конструкции. Вместо амортизированного деревянного покрытия будет установлено новое балочное перекрытие пролета и покрытие для моста из глубоко пропитанной древесины”, — добавил Сильянов.
Работы проведёт Leonhard Weiss OÜ. Договорной срок завершения работ — июль 2021 гола, договорная стоимость работ — 167 000 евро.
Управа просит передвигающимся на променаде следовать временным требованиям организации движения