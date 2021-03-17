Начинается ремонт деревянной части моста на променаде Рокка аль Маре

Заместитель старейшины Хааберсти Олег Сильянов сказал, что в дальнейшем при прогулке на прибрежным променаде нужно будет продумать свой маршрут, потому что но время строительных работ через мост будет невозможно перейти. ”На время работ мост на прибрежном променаде Рокка аль Маре будет закрыт для движения. Движение будет перенаправлено на Палдиское шоссе, на пешеходные дорожки улицы Сооди и Лахепеа,” — объяснил Сильянов.