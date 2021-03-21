Как сделать Таллинн более ориентированным на детей?

Сколько времени тратят родители отвозя своих детей в школу, на тренировки, внося свой вклад в образование заторов, от которых страдают также и другие участники движения? Вспомните насколько свободнее движение во время школьных каникул. Задумывались ли вы во время пандемии о том, насколько эффективнее была бы ваша работа на дому, если бы вы могли отправлять детей самостоятельно гулять во двор, не сопровождать их в парк, к бабушке или ещё куда-либо.

Есть устоявшееся мнение, что улицы Таллинна безопасны для детей до тех пор пока они дома или в машине. Об этом свидетельствует проведенное по заказу государства комплексное исследование ”Laste ligipääsetavuse uuring” о досуге детей. Главный посыл исследовательской работы Центра прикладной антропологии (Rakendusliku Antropoloogia Keskus) заключается в следующем: Таллинн не является и не кажется безопасным для детей. В свете данного факта, понятно, что использование автомобиля это естественная потребность родителей на созданную властями города машинную и загрязненную среду: как в таком городе иначе двигаться? И ответственность за это лежит на горуправе. В прошлом году в дорожном движении Таллинна погибли девять человек, пятеро из которых — пешеходы. Было совершенно 134 наезда на пешеходов, повлекших вред здоровью разной степени тяжести. В Хельсинки, Оулу или Осло за этот же период не погиб никто. Концепция Нулевой Терпимости к смертности на автодорогах является целью и приоритетом дальнейшего развития для многих городов.

Так как более безопасные улицы стали бы местом для развития экономики, привлекая клиентов и создавая дополнительные рабочие места; более чистый воздух; а так же возможность не тратить время сидя в пробках. Логистика семьи дополнилась бы свободой выбора альтернативных способов передвижения, позволяя горожанам экономить на транспортных расходах и вести здоровый образ жизни. Поэтому в год выборов очень важно требовать от каждой партии более конкретные предложения, выходящие за рамки условной заботы об окружающей среде.

Таллинн сам создаёт машинную перегрузку: спровоцированный т.е. индуцированный спрос машинного движения, явление, которое неоднократно доказано исходя из данных по исследованию Таллинна. Кажется, если добавить ещё пару полос или подъездных путей, то автомобили поедут быстрее. Но это привлекает дополнительное количество машин и в итоге комфорт длится ровно до следующего перекрёстка или района, где возникает ещё больший затор. Меньше частных автомобилей и больше пространства для всех — вот значительная часть зелёной революции в Вене, Тампере и других городах, если мы посмотрим на их стратегии умного(!) города, которые уже воплощаются в реальность.

Вопрос не в том, что бы исключить автомобильное движение из жизни города, а в том, что Таллинн не понимает, что для всех машин уже недостаточно места. И люди, которые по долгу службы или обстоятельств, вынуждены преодолевать большие расстояния, используя машину, испытывают неудобства томясь в пробках. Насколько беспрепятственнее и спокойнее стало бы наше движение, если даже хотя бы для 10-30% автомобилистов была предоставлена возможность передвигаться альтернативными способами?

От этого выиграют все: известный из городского планирования принцип 8-80 создаст более плавное движение (т.е. если дети 8-ми или пенсионеры 80-ти лет могут передвигаться безопасно и независимо, значит город удобен и остальным), это также сделает город более привлекательным для бизнеса и талантов. Пример тому — набирающая обороты во всём мире концепция ”15-минутного города”: районы, в которых есть всё необходимое для жизни на расстоянии 15-ти минутной пешеходной или велосипедной доступности.

Но чтобы дети могли самостоятельно передвигаться пешком или на велосипеде, для этого необходимо создать безопасные условия. Например в населённых пунктах установить максимально разрешённую скорость 30 км/ч и ещё медленнее в районе школ, а так же отделить от автомобильного движения примыкающие к школам и основным развлекательным центрам велосипедные и пешеходные дорожки. Имеющиеся полосы для так называемого ”лёгкого движения” к сожалению не справляются с этой задачей в полной мере.

Всё это имеет прямую связь с благоприятными условиями для жизни детей, так как больше места для машин (дороги, высокая скорость, парковочные площадки) означает меньше места для всего остального. Кроме того, если какая-то улица не кажется нам безопасной, мы не пойдём туда, несмотря на городскую пропаганду. Антропологи называют это воспринимаемой реальностью, связанной с нашими ожиданиями и страхами. По каким дорогам должны передвигаться дети: в школу, домой, на тренировку, если мы не строим дорог для пешеходов и езды на велосипеде? Таллинн советует: возьмите такси (рекомендация Калле Кландорф для пенсионеров). Грубо говоря: если попали под машину — виноваты сами. Вопиющий случай, когда на маленького ребенка наехала машина на пешеходном переходе на Пярнуском шоссе и в передаче Таллинского телевидения заместитель главы Таллинского транспортного управления Талво Рюйтельмаа обвинил в этом ребенка!

Дети: Таллинн небезопасен

Согласно ”Исследованию доступности для детей”("Laste ligipääsetavuse uuring”) общая небезопасность движения и плохие дорожные условия являются двумя основными причинами того, что выявлено в беседах с участниками опроса. То есть по факту у нас культура дорожного движения, не учитывающая детей. А ведь они совместные участники дорожного движения, но их не пропускают через дорогу, не дают им беспрепятственно пройти по тротуару, хотя пешеходы имеют преимущество. При опросе, родители так же подчёркивали, что и сами дети испытывают тревожность на дорогах, когда например неожиданно заканчивается тротуар, прогулочная дорожка или вовсе отсутствует безопасное пространство для движения. Например 12-ти летний Сергей рассказывал: ”Около семи утра, когда стоянок начинают одна за другой выезжать машины, бывают ситуации, в которых чтобы перейти дорогу, я стою и жду иногда по пять минут, пока они все проедут".