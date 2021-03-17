Прямые рейсы из Украины уже через две недели. Полиция призывает земледельцев осторожно выбирать иностранных работников

Экспертный советник Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк на Садоводческом форуму напомнила земледельцам, что прием каждого иностранца на работу для предпринимателя сопровождается обязанностями принимающей стороны, поэтому работников нужно выбирать осторожно.

Валк советует искать работников самостоятельно или же использовать для этого только известных и надежных посредников, а вот случайных предложений стоит избегать, потому что все больше возникает проблем именно с ними.

Граждане третьих стран предлагают себя на временную работу в соцсетях, по телефону или электронной почте. По словам Валк, часто это всего лишь предлог, чтобы получить визу и право на работу в ЕС, и до работодателя такие работники так и не доедут.

Эксперт объяснила, что сезонный рабочий может работать в Эстонии 270 дней в году, а работодатель должен заключить с ним временный договор. Иностранец должен приступить к работе в зависящей от сезона сфере и его работа должна быть связана с точным временем года. Проживание ему должен предоставить работодатель.

Кроме того, иностранным гражданам, которые собираются работать в Эстонии более 90 дней, необходимо получить долгосрочную визу (D визу). Валк советует ходатайствовать о D визе еще перед приездом в Эстонию, особенно если работник не может прибыть сюда прямым рейсом. С краткосрочной визой другие страны ШЕнгенской зоны могут его просто не пропустить даже для транзита.

По приезду в Эстонию иностранный работник должен провести 10 дней в изоляции и два раза сдать тест на коронавирус.