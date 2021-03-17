Сага с изнасилованием лошадей: суд признал виновной конюшню, а не насильника

За повреждения, которые получили скаковые лошади в результате того, что насильник проник в конюшню, SA Eesti Maaelumuuseumid придется заплатить владельцам 31 925 евро.

Как ранее писал Eesti Ekspress, на конюшне Тори был пойман с поличным (и без штанов) проживающий в округе 30-летний мужчина, который неоднократно насиловал лошадей на конюшне. Как оказалось, мужчина является членом партии EKRE, в которой он состоит до сих пор.