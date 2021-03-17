17.03.2021, 11:33
Сага с изнасилованием лошадей: суд признал виновной конюшню, а не насильника(9)
Foto: Ago Tammik
15 марта Госсуд решил не брать в производство кассационную жалобу SA Eesti Maaelumuuseumid. Таким обрзаом вступает всилу решение Тартуского окружного суда, согласно которому управляющее конюшней Тори целевой учреждение должно возместить ущерб владельцам лошадей.
За повреждения, которые получили скаковые лошади в результате того, что насильник проник в конюшню, SA Eesti Maaelumuuseumid придется заплатить владельцам 31 925 евро.
Как ранее писал Eesti Ekspress, на конюшне Тори был пойман с поличным (и без штанов) проживающий в округе 30-летний мужчина, который неоднократно насиловал лошадей на конюшне. Как оказалось, мужчина является членом партии EKRE, в которой он состоит до сих пор.