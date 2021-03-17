За сутки в Эстонии выявлено 1784 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 196 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 908 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 142, в Ляэне-Вирумаа — 83, в Рапламаа — 64, в Тартумаа — 60, в Пярнумаа — 52 и на Сааремаа — 44 новых положительных теста. В Вильяндимаа прибавилось 19, в Ляэнемаа — 16, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по 13, в Валгамаа — восемь, в Пылвамаа — шесть, в Вырумаа — пять и на Хийумаа — четыре новых случая заражения. У 59 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1515,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

За сутки в больницах открыли 87 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 691 пациент.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 145 665 человек, две дозы получили 53 729 человек.

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