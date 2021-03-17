За сутки в Эстонии выявлено 1784 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 196 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 908 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 142, в Ляэне-Вирумаа — 83, в Рапламаа — 64, в Тартумаа — 60, в Пярнумаа — 52 и на Сааремаа — 44 новых положительных теста. В Вильяндимаа прибавилось 19, в Ляэнемаа — 16, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по 13, в Валгамаа — восемь, в Пылвамаа — шесть, в Вырумаа — пять и на Хийумаа — четыре новых случая заражения. У 59 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1515,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

По состоянию на утро 17 марта в больницах находится 691 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 66 пациентов, из которых на управляемом дыхании 48 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 87. Домой выписали 56 человек, 17 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом — 97-летний мужчина, 87-летний мужчина, 85-летний мужчина, 82-летний мужчина, 80-летний мужчина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 745 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4 585 историй болезни COVID-19 с 4 422 пациентами.

По состоянию на 17 марта выздоровело 60 743 человека. Из них история болезни 42 174 человек (69,4%) завершена, у 18 569 человек (30,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 055 353 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 89 331 (8,5% от общего количества тестов).