17.03.2021, 09:51
Премьер-министр Кая Каллас среду проведет на больничном
Foto: Ilmar Saabas
В среду, 17 марта, премьер-министр Кая Каллас из-за болезни не будет выполнять свои обязанности. В роли главы правительства ее временно заменит министр госуправления Яак Ааб, сообщает RusERR.
По словам Каллас, сегодняшний день она намерена посвятить лечению и отдыху, как это принято во время болезни, передает пресс-служба правительства.
"В то же время, при необходимости, со мной можно связаться, и я буду следить за тем, что происходит в стране", — сказала Кая Каллас.
В понедельник стало известно, что тест премьера на коронавирус оказался положительным, во вторник она работала дистанционно.