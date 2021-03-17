Премьер-министр Кая Каллас среду проведет на больничном

По словам Каллас, сегодняшний день она намерена посвятить лечению и отдыху, как это принято во время болезни, передает пресс-служба правительства.

"В то же время, при необходимости, со мной можно связаться, и я буду следить за тем, что происходит в стране", — сказала Кая Каллас.