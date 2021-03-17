Социал-демократы внесли в Рийгикогу законопроект по ужесточению мер борьбы с педофилией

Согласно законопроекту социал-демократов, ”вступление совершеннолетнего в половое сношение или совершение иного деяния сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, когда разница в возрасте совершеннолетнего и несовершеннолетнего не превышает четыре года, — наказываются тюремным заключением на срок до пяти лет”.

По действующему законодательству запрещено вступать в половое сношение или совершать иные деяния сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетного возраста.

”Наша цель — защитить несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации. В соседних с Эстонией странах, например, в Финляндии, Латвии и Литве, возраст сексуального согласия составляет 16 лет. Повышение этого возраста неоднократно обсуждалось и в Эстонии, и эту идею поддерживают защитники детей, врачи, помогающие жертвам преступлений, а также психологи”, — сказала депутат Рийгикогу и бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Она выразила свое удовлетворение в связи с тем, что сейчас готовность повысить возраст сексуального согласия есть и у коалиционных, и оппозиционных партий.

По словам Сиккут, изменение законов само по себе установки людей не меняет. ”Так что просто необходимо сделать сексуальное образование широко доступным. ”И, конечно, ни в коем случае существующие в обществе установки не должны перекладывать вину на плечи подростков и делать виновным не насильника, а жертву”, — отметила она.