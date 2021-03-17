Рейтинг EKRE остается на рекордно высоком уровне, но по-прежнему лидируют реформисты

Рейтинг реформистов, которые остаются неизменным лидером предпочтений определившихся с выбором избирателей, снизился до 34,6% (-0,9% к прошлой неделе). Популярность Партии реформ до этого росла восемь недель подряд, передает rus.err.ee.

Между тем уровень поддержки ушедшей в оппозицию EKRE вырос до 19,9% (+0,1% к прошлой неделе). Для консерваторов это самый высокий рейтинг в опросах Norstat с начала 2019 года, в которых они третью неделю подряд занимают второе место.

Популярность Центристской партии, вошедшей в коалицию с реформистами, выросла до 19,5% (+1,8%).

Далее следуют "Эстония 200" (11,1%), Социал-демократическая партия (6%) и Isamaa (5,3%). Рейтинг "Эстонии 200" снижается с начала года.