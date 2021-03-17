Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко

А Миклашевич, рассказывая журналистам о задачах комиссии, перечислил четыре главных элемента будущей реформы: определение в конституции статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС) как высшего представительного органа народовластия; уточнение полномочий, функций и ответственности высших госорганов; развитие основ избирательной системы и партийного строительства, а также закрепление гарантий социально-экономических прав граждан.

При всем уважении к общественникам, основная работа, вероятно, упадет на плечи профессиональных юристов — например, бывшего и нынешнего председателей Конституционного суда РБ Григория Василевича и Петра Миклашевича. В недавнем интервью DW, отвечая на вопрос, что бы он внес в текст конституции, будь у него такая возможность, Василевич высказался за возвращение максимум двух сроков президентства для одного лица, добавив, что "первичен не столько текст (конституции. — Ред.), сколько обладание чиновниками конституционным правосознанием".

Перед началом встречи телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, обнародовал состав комиссии из 34 человек. Среди них как руководители самого высокого ранга — премьер-министр Роман Головченко, спикеры обеих палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, — так и те, кого принято называть представителями общественности, — ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, режиссер Александр Ефремов, паралимпиец Алексей Талай.

Первое заседание Конституционной комиссии прошло под председательством Александра Лукашенко в его главной резиденции — во Дворце независимости. Лукашенко подчеркнул, что изменения в конституцию вносят не потому, что документ себя исчерпал — просто необходимо его актуализировать, учитывая новые реалии.

В очередную годовщину принятия первой Конституции независимой Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Конституционной комиссии, которая должна подготовить проект нового Основного закона. О том, кто вошел в состав комиссии, что станет главным вызовом в ее работе, и как к ней относятся оппозиционеры, уже обнародовавшие свой проект, рассказывает DW.

Какой статус будет в конституции у Всебелорусского народного собрания?

Член рабочей группы по подготовке конституции, принятой в 1994 году, юрист Сергей Левшунов, комментируя высказывание Миклашевича, предположил, что первый элемент — закрепление нового статуса ВНС — станет основным вызовом для комиссии. "Им понадобится действительно огромная энергия и редкая изобретательность, чтобы вписать ВНС в текст Основного закона и не нарушить каноны конституционного строительства. Ведь совместить такую роль собрания с существованием полноценного парламента, который является высшим представительным органом, — действительно серьезная творческая задача", — с иронией заметил Левшунов в интервью DW.

По его выражению, комиссия выполнит социальный заказ Лукашенко, и в итоге получится абракадабра с точки зрения конституционного права. "Ныне действующая конституция от 1996 года — очень профессиональный документ с юридической точки зрения, ее политическое содержание — отдельный разговор. А сейчас мы можем получить некий аналог Конституции Туркмении, в свое время списанной с проекта белорусской, и дополненной включением туда Халка Маслахаты — высшего представительного органа Туркменистана, роль которого в Беларуси отводится ВНС", — пояснил Левшунов.

Что думает оппозиция о проекте новой Конституции

Поздравляя белорусов 15 марта с Днем конституции, Александр Лукашенко заявил, что главным ориентиром Основного закона в год народного единства должно быть стремление к общественному согласию, сплоченности и взаимопониманию. Но как его достичь?

Петр Миклашевич, говоря о работе Конституционной комиссии, пообещал, что она будет рассматривать предложения граждан и решать вопрос о возможном включении тех или иных из них в обновленную конституцию. Со своей стороны Сергей Левшунов главную проблему видит в том, что нынешняя белорусская конституция является фиктивной, а закрепленные в ней положения реально не действуют.