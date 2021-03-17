Госконтроль: если ситуация не улучшится, Эстонии будет угрожать штраф за мусор

Помимо предотвращения образования пищевых отходов, и Министерство окружающей среды, и Министерство по делам сельской жизни должны способствовать возвращению компоста, получаемого из этих отходов, на поля в качестве ценных питательных веществ, которые также заменяют искусственные удобрения и улучшают свойства почвы. ”С помощью мер в составе План развития сельской жизни можно было бы стимулировать использование компоста, получаемого из биоотходов, но в настоящее время это не было сделано”, — прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. Использование компоста, получаемого из биоотходов, также можно стимулировать, если требовать его использования в тендерах, связанных со сферой строительства дорог и озеленения территории.

Министерство окружающей среды за десять лет не смогло изменить к лучшему ситуацию с раздельным сбором биоотходов. При этом в 2019 году переработка биоотходов снизился с 18% до 11% по сравнению с предыдущим годом. Хотя ожидается, что к 2025 году переработка бытовых отходов удвоится, Министерство окружающей среды составит план действий по достижению этой цели только к 2023 году. Однако цели всё возрастают, поскольку Эстония как член Европейского Союза пообещала, что в 2025 году переработке должны будут подвергаться 55% бытовых отходов, а в 2035 году — уже 65%.

”Обещания всё больше расходятся с реальностью ” — сказал государственный контролер Янар Хольм. ”Хотя Эстония как член Европейского Союза в прошлом году и взяла на себя обязательство подвергать переработке половину бытовых отходов, в действительности она способна направлять во вторичное использование менее трети из них. И именно более широкая переработка биоотходов, помимо отходов упаковки, поможет достичь целей перервботки”. Хольм указал на то обстоятельство, что Эстония застопорилась на этом уровне вот уже десять лет.

Госконтроль отмечает, что в Эстонии, по сравнению с некоторыми другими странами Европейского Союза, слишком много пищевых и садовых отходов, образующихся в быту, выбрасывается в один мусорный бак вместе с другими отходами. Биоотходы содержат питательные вещества, использование которых в компосте способствует повышению плодородия почвы. Также биоотходы могут использоваться для производства биогаза, который может заменить невозобновляемые источники энергии. Биоотходы составляют примерно четверть бытовых отходов, но для того, чтобы их можно было использовать, важно собирать их отдельно от прочего мусора.

В настоящее время только четверть образующихся биоотходов собирается отдельно, а это означает, что, если ситуация не улучшится, Эстонии будет угрожать штраф за мусор, который будет наложен Европейским Союзом.

По оценке Госконтроля, Министерству окружающей среды следует установить требование о том, что на свалке не разрешается захоранивать бытовые отходы, которые можно сжигать или использовать в качестве материала. Таким образом Департаменту окружающей среды будет легче проверять, были ли отсортированы отходы, захораниваемые на свалках. Это означает, что на свалку можно будет вывозить смешанные бытовые отходы, из которых отсортированы отходы, собираемые отдельно по видам. В итоге такое требование может побудить местные самоуправления и дальше развивать раздельный сбор отходов.

Анализ Госконтроля показал, что Инспекция окружающей среды (ныне — Департамент окружающей среды) за 2017–2019 годы не проверяла соблюдение требований к захоронению отходов ни на одной из свалок. В качестве обоснования, почему захоронение несортированных смешанных бытовых отходов на свалках не контролируется, Департамент окружающей среды приводит тот аргумент, что требования правовых актов допускают различные толкования, а местные самоуправления утверждают, что раздельный сбор по видам, происходящий в рамках организованного вывоза бытовых отходов, установка общественных контейнеров для упаковки организациями ответственности производителей и наличие станций по утилизации отходов обеспечивают сортировку отходов. Ни местные самоуправления, ни Департамент окружающей среды не проверяли, действительно ли отходы собираются отдельно по видам.

Большая часть бытовых отходов по-прежнему в несортированном виде попадает на свалки. Часть бытовых отходов, попадающих на свалки, захоранивается в несортированном виде, хотя такие отходы уже более десяти лет нельзя захоранивать на свалках. Биоотходы, которые не подвергаются переработке, попадают в смешанные бытовые отходы и либо сжигаются, либо отвозятся на свалку. Закон об отходах запрещает захоронение несортированных смешанных бытоывх отходов на свалке, а захораниваемые отходы могут содержать не более 20% биоразлагаемых отходов. К ним относятся бумажные и картонные отходы, биоотходы, текстиль и одежда из древесины и натуральных волокон.

За последние пять лет объем на свалках значительно увеличилось вторичное использование отходов, но Госконтроль видит опасность того, что под видом вторичного использования может производиться захоронение отходов, чтобы избежать уплаты сбора за загрязнение. Эта опасность возникает из-за того, что Департамент окружающей среды не определяет, оправдано ли это, при выдаче разрешений на вторичное использование, в экологических разрешениях нет точных требований ко вторичному использованию, а надзор неэффективен.

Госконтроль рекомендовал Департаменту окружающей среды проверять при разрешении вторичного ипользования отходов, является ли эта деятельность необходимой, и не является ли ее целью уклонение от уплаты сбора за загрязнение. Оператор свалки должен предоставлять достоверные доказательства вторичного использования отходов; доказывать, что отходами заменяются природные материалы, которые в противном случае использовались бы; что замена отходами выгодна, и что отходы вторично используются в том же количестве, которое потребовались бы природные материалы.

Госконтроль подготовил два отчета ”Переработка биоотходов, входящих в состав бытовых отходов” и ”Действия по вторичному использованию отходов на свалках и надзор за захоронением”, которые охватывают период 2017–2020 годов.

Биоотходы составляют четверть бытовых отходов. В 2019 году образовалось 122 тысяч тонн биоотходов. Большая часть биоотходов попадают в смешанные бытовые отходы (93 тысячи тонн) и только 29 тысяч тонн собирается раздельно. По данным Министерства окружающей среды, в настоящее время компостировать пищевые отходы или производить из них биогаз возможно лишь в максимальном количестве около 37 500 тонн в год. Кроме того, за год можно обрабатывать по 57 тысяч тонн садовых отходов. Только 11% (13 900 тонн) биоотходов, образовавшихся на данный момент, подверглись переработке, при этом большей частью они компостируются. Только от 10 до 11 тысяч тонн компоста сертифицируются, т. е. проверяется его соответствие определенным требованиям. Министерство окружающей среды заказало анализ для выяснения возможностей достижения целей по переработке, который будет завершен в 2021 году, и дальнейшие действия по утилизации отходов и созданию экономики замкнутого цикла планируются только к концу 2022 года, когда эти темы будут добавлены в готовящийся план экологического развития.

В Эстонии пять действующих свалок бытовых отходов. В 2019 году на них было захоронено в общей сложности 175 тысяч тонн отходов. При захоронении отходов должен быть уплачен сбор за загрязнение, цель которого — сделать захоронение отходов более дорогим, чем их вторичное использование или переработка. За захоронение одной тонны отходов придется заплатить свалке 29,84 евро. В 2019 году свалки выплатили в общей сложности 4,9 миллиона евро в качестве сбора за загрязнение. Свалки также вторично используют отходы для производства топлива из отходов и строительства различных объектов (например, откосов свалок, промежуточных слоев, дорог и площадок). В 2019 году свалки вторично использовали 110 тысяч тонн отходов.