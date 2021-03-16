16.03.2021, 21:01
Департамент здоровья: на недельной статистике Covid-19 отразились курортные поездки эстоноземельцев(14)
Foto: Anni Õnneleid
На традиционной пресс-конференции руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп отметила, что в статистике минувшей недели прослеживаются, в числе прочего, и признаки курортного отдыха эстоноземельцев: часть случаев коронавируса была завезена в страну из Испании и Египта, а наибольший прирост заболевших заметен среди воспитанников детских садов и учащихся младших классов, передает rus.err.
За минувшую неделю свыше 40% новых заболевших коронавирусом заразились им в кругу семьи.
И, по-прежнему, 30% Covid-позитивных не знают, где подцепили инфекцию. Тем временем, в возрастной группе 80+ прирост новых заболевших наконец показал минусовые значения.
"Практически во всех возрастных группах заметно снижение темпов заболеваемости. Больше всего новых заражений пришлось на детсадовских малышей младше четырех лет, недельный прирост составил 102%. Определенный рост заметен и в возрастной группе от пяти до девяти лет", - сообщила Сепп.
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