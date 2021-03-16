Департамент здоровья: на недельной статистике Covid-19 отразились курортные поездки эстоноземельцев

За минувшую неделю свыше 40% новых заболевших коронавирусом заразились им в кругу семьи.

И, по-прежнему, 30% Covid-позитивных не знают, где подцепили инфекцию. Тем временем, в возрастной группе 80+ прирост новых заболевших наконец показал минусовые значения.

"Практически во всех возрастных группах заметно снижение темпов заболеваемости. Больше всего новых заражений пришлось на детсадовских малышей младше четырех лет, недельный прирост составил 102%. Определенный рост заметен и в возрастной группе от пяти до девяти лет", - сообщила Сепп.

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