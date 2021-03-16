Премьер-министр Кая Каллас предложила совершить "Прыжок Вигри"(104)
Каллас подчеркнула, что в интересах Эстонии всегда было и будет стремиться находиться там, где формируется политика и принимаются общеевропейские решения. ”Для небольшого государства это самая лучшая гарантия возможности самостоятельно определять свою судьбу и будущее”, — сказала премьер-министр. ”Дела Эстонии — это европейские дела и наоборот. Сильные государства делают сильной Европу, а сильная Европа делает сильными европейские государства”, — добавила она.
Премьер-министр в своем докладе говорила о кризисе здравоохранения, который сейчас находится в центре общеевропейских дискуссий, и действиях, необходимых для выхода из него.
”В качестве урока, который необходимо извлечь из кризиса, я поддерживаю создание возможности провозглашать чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения на уровне Европейского союза и быстро переходить к действиям. Также уроки, преподнесенные кризисом, необходимо принять в расчет при пересмотре правил Шенгена, чтобы они стали более ударопрочными, и нам не пришлось вновь столкнуться с ситуацией, сложившейся прошлой весной, когда каждый действовал, исходя только из своих интересов. От закрытия границ пострадали все основные свободы Европейского союза, а желание получить средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких показало, что в действие вступили законы джунглей”, — сказала Каллас.
Каллас отметила, что своего рода маленьким чудом является как то, что у нас в результате мобилизации ресурсов уже есть вакцины от коронавируса, так и то, что действует солидарная система распределения вакцин между странами-членами ЕС, а также выделения вакцин остальному миру.
”Еще год назад здесь говорилось о том, что Эстония — слишком маленький рынок для фармацевтических кампаний и новые лекарства поступают сюда слишком поздно или они слишком дороги, а на едином рынке Европы так быть не должно. Ясно, что без Европейского союза мы не имели бы сегодня вакцины”, — сказала она.
Премьер-министр подчеркнула также финансовую солидарность Европейского союза в кризис и отметила, что прошлый крупный финансовый кризис дал хороший опыт для укрепления еврозоны, что стало крайне необходимой страховкой по время кризиса, вызванного коронавирусом.
По словам Каллас, ЕС принял много важных мер для преодоления кризиса, из которых можно назвать, например, разрешения на государственную помощь в общем объеме трех триллионов евро, программу скупки активов при поддержке Европейского центробанка в размере почти двух триллионов евро и бюджетную поддержку ЕС как через бюджет объемом в 1,1 триллиона евро, так и через программу перезапуска экономики объемом в 750 миллиардов евро.
”Все это вместе можно назвать не больше не меньше чем беспрецедентным историческим актом солидарности, а также инвестицией в уверенность в будущем, потому что во время следующего кризиса мы будем опираться уже на то, что построим на фундаменте полученного сегодня опыта”, — сказала Каллас и отметила, что эта поддержка дает нам возможность делать дополнительные инвестиции в систему здравоохранения и развитие сети больниц.
В качестве важного источника уверенности во времена кризиса Каллас также привела в пример внутренний рынок Европейского союза. Она отметила, что доступ к стратегически важным материалам и технологиям важен не только для защиты здоровья, но и для осуществления цифровой и зеленой революций. ”Европейская комиссия на прошлой неделе выступила с инициативой компаса дигитализации, в рамках которой помимо чипов, квантовых компьютеров, цифровых навыков и прочего, наконец, ставятся целью и наши любимые цифровые подписи. Я надеюсь, что Европейский совет даст инициативе свое принципиальное одобрение уже на следующей неделе”, — сказала она.
Премьер-министр в своей докладе говорила о зеленой революции и кризисе биоразнообразия, о потребности считаться с природным капиталом при проведении экономических расчетов. ”Мы не получили землю в наследство от наших родителей, мы получили ее взаймы у наших детей”, — сказала Каллас. ”Природы, которую можно потреблять бесконечно и бесплатно, не существует. Последствиями чрезмерного ее использования является гибель природы, уменьшение биологического многообразия, а там недалеко и до безнадежности и бедности”, — добавила она.
”В 1996 года при запуске программы ”Прыжок тигра” президент Леннарт Мери использовал выражение ”кто не успел, тот опоздал”. Так же здраво мы должны подходить и к зеленой революции, которую в честь находящегося под угрозой вымирания тюленя из Балтийского моря можно было бы назвать ”Прыжком Вигри”, — сказала премьер-министр.
Каллас повторила, что правительство поддерживает достижение Европейским союзом климатической нейтральности и необходимость вписать ее в так называемый европейский закон о климате в качестве обязательной к исполнению цели.
”Более того, мы поддерживаем достижение этой цели и Эстонией и недавно инициировали составление программы развития для сферы окружающей среды. В течение следующих двух месяцев мы ждем как от Европейской комиссии, так и от самой Эстонии оценку влияния путей достижения снижения выбросов парниковых газов на 55%”, — сказала Каллас и выразила удовлетворение тем, что был создан Фонд справедливого перехода, откуда можно сделать необходимые для перехода на более зеленую энергию инвестиции и в экономику Ида-Вирумаа.
Премьер-министр заверила, что правительство будет добиваться, чтобы в Эстонии стало больше наукоемких и экологичных производств, а также отметила, что, например, высокотехнологичные эстонские предприятия уже оставили заметный след в автопромышленности. Она также выразила признательность университетам за развитие научной базы.