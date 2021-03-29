Врачи призывают родителей следить за симптомами у детей — после коронавируса возможны серьезные осложнения
Да, действительно, дети заболевают, но заболевают они не так тяжело, как взрослые, если мы говорим о течении острой коронавирусной инфекции.
За весь период пандемии в Эстонии на основании тестов — мы сейчас говорим о диагностике коронавируса — заболело 82286 человек, это данные на 12 марта 2021 года, из них детей от 0 до 19 лет 11886 человек, то есть 14,4%. Это лабораторно подтверждённые случаи коронавируса в Эстонии. По мировым данным процент этот на данное время составляет от 10 до 15%.
Нужно понимать, что детям делают тесты не во всех случаях заболевания. Иногда родители, зная, что они сами переболели, и замечая у ребёнка какую-то субклиническую симптоматику — небольшой насморк, небольшую температуру пару дней — считают, что ребёнок переболел, и не делают тест. Это уже не входит в те случаи заболевания, о которых мы сейчас говорим.
Чаще всего тестирование проходят дети более старшего возраста. И считается, по данным исследований, что наиболее частые подтверждённые случаи заболевания регистрируются у детей 10-14 лет и старше. Обусловлено это не только тестированием, но и тем, что дети чаще заражаются в детских коллективах либо дома. Протекает болезнь у детей чаще всего не тяжело, проявляется обычная симптоматика вирусной инфекции: появляется температура, небольшой насморк, кашель, головная боль, боль в горле.
Отличие от взрослого возраста в том, что у детей гораздо чаще, чем у взрослых, появляются симптомы гастроэнтерита: рвота, диарея, боли в животе. А потеря обоняния, то, что мы считаем типичным симптомом коронавируса, у детей встречается лишь в 10% случаев.
Сам коронавирус протекает достаточно легко у большинства детей, но в последнее время появляются тревожные новости о том, что потом у детей могут возникнуть серьёзные осложнения.
При таком заболевании, как коронавирусная инфекция, существует два типа осложнений.
Первый тип, когда осложнения возникают непосредственно на фоне течения заболевания, они простые, нам понятные, давно известные, такие как, например, воспаление среднего уха после острого ринита, или бронхит, или какие-то бактериальные осложнения со стороны верхних дыхательных путей.
Самое главное, если вы видите, что ребёнок заболел, у него есть температура, какие-то обычные проявления инфекции дыхательных путей, и если эти симптомы сохраняются в течение четырёх-пяти дней и более, то тогда обязательно нужно обратиться к семейному врачу, чтобы тот проверил, что это за инфекция, имеет она или нет какие-то осложнения, поскольку коронавирус, как и любая вирусная инфекция, может сопровождаться в дальнейшем присоединением бактериальной инфекции и требовать какого-то дополнительного лечения, в том числе антибиотиками.
Другой тип осложнения, который мы видим достаточно часто с учётом того, насколько тяжёлыми они могут быть у детей, это осложнения отсроченные. Это когда у ребёнка уже после перенесённой коронавирусной инфекции или даже если ребёнок перенёс эту инфекцию абсолютно асимптоматически, в период от двух до шести недель после выздоровления на фоне полного здоровья появляются такие симптомы как высокая температура, которая держится три дня и дольше и плохо снижается жаропонижающими препаратами, сыпь на коже, покраснения ладоней, стоп, покраснения глаз, ярко-красные губы, губы часто трескаются, яркий язык, рвота, понос, боли в животе, плохое самочувствие, сильная вялость. Эти симптомы вместе или в какой-то комбинации могут свидетельствовать о том, что у ребёнка развивается отсроченное осложнение коронавирусной инфекции, которое называется мультисистемным воспалительным процессом у детей.
По данным исследований, средний возраст возникновения этого осложнения — где-то около 8 лет. И мальчики чуть чаще подвержены этому осложнению, чем девочки.
Хотелось бы обратить внимание родителей на то, что если у ребёнка после контакта с коронавирусной инфекцией через какой-то промежуток времени или после перенесённой коронавирусной инфекции проявляются описанные симптомы, то обязательно нужно обратиться за медицинской помощью.
Эти симптомы свидетельствуют о том, что в организме развивается генерализованный, общий обширный воспалительный процесс со стороны разных органов и систем организма. Может поражаться сердце, могут поражаться почки, может поражаться нервная система, может возникать воспаление сосудов, в том числе и сосудов, которые питают сердечную мышцу.
Это осложнение требует серьёзного лечения в стационаре, для того чтобы остановить возникающий воспалительный процесс и попытаться остановить уже отсроченные более серьёзные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть у ребёнка при развитии этого осложнения.
На фоне пандемии, когда коронавирус встречается часто и дети часто переносят его бессимптомно, нужно отслеживать эпидемиологическую ситуацию: был ли ваш ребёнок в контакте с коронавирусом, были ли у него какие-то лёгкие проявления болезни, и в период около месяца после этого возможного контакта или возможно перенесённого заболевания наблюдать за ребёнком.
К сожалению, в литературе не описаны предрасполагающие факторы к развитию этого мультисистемного воспалительного заболевания в организме. Ранее подобное заболевание было описано ещё до пандемии коронавируса, называлось оно болезнь Кавасаки, синдром Кавасаки, и его не связывали с какой-либо вирусной инфекцией, не было чёткой связи. Генез его, причина его возникновения по сей день, хотя описано оно было давно, остаётся неизвестным. Возможно, существуют какие-то генетические предпосылки к возникновению этого воспалительного процесса, к его запуску в организме, но мы не знаем, какие.
У нас, начиная с этого года, даже с февраля, на лечении находилось семь детей, что, в принципе, достаточно большая цифра для Эстонии.
К сожалению, нельзя сказать, что есть какая-то профилактика, позволяющая избежать этого заболевания.
Если ребёнок находится на лечении с острой коронавирусной инфекцией, то должны быть показания к стационарному лечению. Чаще всего эти показания у детей совсем раннего возраста, у новорождённых, у детей первых месяцев жизни, когда на фоне коронавирусной инфекции они хуже едят, у них возникает риск обезвоживания, они нуждаются в коротком симптоматическом лечении, назначении капельницы, жаропонижающих средств. У нас есть отделение с палатой наблюдения для этих больных, где вместе с больными в возрасте до 10 лет обязательно находятся родители. После 10 лет, если есть медицинские показания или пожелания родителей, такое тоже возможно.
Но обычно пребывание в связи с острой коронавирусной инфекцией в стационаре не длительное, от одного до трёх-четырёх дней.
62 ребёнка находились в детской больнице, это данные на конец прошлой недели, на 12 марта.
Если у ребёнка мультисистемное воспаление, он находится в общем отделении, либо это общесоматическое отделение, либо отделение острых респираторных инфекций, чаще последнее, потому что здесь нужно прежде всего дифференцировать это заболевание: это мультисистемный воспалительный процесс после коронавируса или это бактериальная или какая-то новая вирусная инфекция. Поэтому находится ребёнок не в специальном отделении для коронавирусной инфекции. Эти дети уже не заразны на момент возникновения второго осложнения, и получают они достаточно серьёзное лечение. Часть детей нуждается в лечении в отделении интенсивной терапии. Они тоже находятся либо в отделении острых инфекций, либо в педиатрии с родителями.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.