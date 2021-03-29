Врачи призывают родителей следить за симптомами у детей — после коронавируса возможны серьезные осложнения

Да, действительно, дети заболевают, но заболевают они не так тяжело, как взрослые, если мы говорим о течении острой коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии в Эстонии на основании тестов — мы сейчас говорим о диагностике коронавируса — заболело 82286 человек, это данные на 12 марта 2021 года, из них детей от 0 до 19 лет 11886 человек, то есть 14,4%. Это лабораторно подтверждённые случаи коронавируса в Эстонии. По мировым данным процент этот на данное время составляет от 10 до 15%.

Нужно понимать, что детям делают тесты не во всех случаях заболевания. Иногда родители, зная, что они сами переболели, и замечая у ребёнка какую-то субклиническую симптоматику — небольшой насморк, небольшую температуру пару дней — считают, что ребёнок переболел, и не делают тест. Это уже не входит в те случаи заболевания, о которых мы сейчас говорим.

Чаще всего тестирование проходят дети более старшего возраста. И считается, по данным исследований, что наиболее частые подтверждённые случаи заболевания регистрируются у детей 10-14 лет и старше. Обусловлено это не только тестированием, но и тем, что дети чаще заражаются в детских коллективах либо дома. Протекает болезнь у детей чаще всего не тяжело, проявляется обычная симптоматика вирусной инфекции: появляется температура, небольшой насморк, кашель, головная боль, боль в горле.

Отличие от взрослого возраста в том, что у детей гораздо чаще, чем у взрослых, появляются симптомы гастроэнтерита: рвота, диарея, боли в животе. А потеря обоняния, то, что мы считаем типичным симптомом коронавируса, у детей встречается лишь в 10% случаев.

Сам коронавирус протекает достаточно легко у большинства детей, но в последнее время появляются тревожные новости о том, что потом у детей могут возникнуть серьёзные осложнения.