Кийк: наши дальнейшие действия по вакцине AstraZeneca определятся в четверг

"Подождем решения EMA. На его основе страны сформируют свою позицию, продолжать ли использование вакцины AstraZeneca. И уже после этого Эстония может делать свои шаги", — сказал Танель Кийк в интервью ERR.

Кийк пояснил, что до этого нет оснований ходатайствовать о закупке вакцины у других стран, поскольку еще ни одно государство окончательно не отказалось от AstraZeneca, а лишь приостановило ее использование на неделю или две, пишет rus.err.

"Если EMA признает вакцину AstraZeneca безопасной, а какая-нибудь страна решит ее все же не использовать, тогда мы сможем обратиться к ней", — сказал министр.

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