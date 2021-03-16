Новости Эстонии
16.03.2021, 18:30

Кийк: наши дальнейшие действия по вакцине AstraZeneca определятся в четверг

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Terviseameti pressikonverents
Foto: Rauno Volmar
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что дальнейшие шаги Эстонии по закупке вакцины AstraZeneca у других стран зависят от решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое будет озвучено в четверг, 18 марта.

"Подождем решения EMA. На его основе страны сформируют свою позицию, продолжать ли использование вакцины AstraZeneca. И уже после этого Эстония может делать свои шаги", — сказал Танель Кийк в интервью ERR.

Кийк пояснил, что до этого нет оснований ходатайствовать о закупке вакцины у других стран, поскольку еще ни одно государство окончательно не отказалось от AstraZeneca, а лишь приостановило ее использование на неделю или две, пишет rus.err.

"Если EMA признает вакцину AstraZeneca безопасной, а какая-нибудь страна решит ее все же не использовать, тогда мы сможем обратиться к ней", — сказал министр.

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