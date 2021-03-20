Правда ли, что в Европе требуют ввести ЛГБТ-персонажа в мультсериал ”Маша и Медведь”?(4)
В очередном выпуске еженедельного ток-шоу ”Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” ведущий вместе с приглашёнными гостями в очередной раз обсуждал отношения России и стран Запада. В первой части программы в дискуссии принимали участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, режиссёр Карен Шахназаров, политолог Николай Злобин, депутат Государственной думы Олег Морозов, советник директора Института научной информации по общественным наукам РАН Татьяна Пархалина и декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Когда речь зашла о санкциях, Сидоров упомянул требования европейцев к производителям российского мультсериала ”Маша и Медведь” и задался вопросом: ”Санкции это или нет?”
В ходе программы Сидоров заявил: ”На днях Европейский парламент принял требование к одному из наших аниматоров, производителю мультфильма для маленьких "Маша и Медведь". Что требуют? Чтобы туда ввели представителей неординарной, так сказать, сексуальной ориентации: геев, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное — с 1 июня. С точки зрения европейских парламентариев, это (отсутствие таких персонажей. — Прим. ред.) нарушает те устои, те традиции, которые сейчас сложились в Европе”. Другие участники эфира охотно прокомментировали ”новость” и вместе с ведущим Владимиром Соловьёвым возмутились подобной инициативе, однако никто из них не высказал сомнений в её истинности.
Утверждения, сделанные Сидоровым, совпадают с сообщением информационного агентства ”Панорама”, которое было опубликовано 5 марта 2021 года. ”Панорама” позиционирует себя как ”сатирическое издание”, что отражено на её логотипе и подчёркивается в дисклеймере, размещаемом под каждым материалом. Основой для шуточной новости стал комментарий некоего ”директора по разнообразию Совета Европы Шарля Латэна”. Декана факультета мировой политики МГУ не смутило, что соответствующей должности в Совете Европы и сотрудника с таким именем не существует, а само имя ”Шарль Латэн” уж очень напоминает слово ”шарлатан”. Кстати, за авторством Шарля Латэна на сайте ”Панорамы” опубликовано около 150 новостей на самые разные темы.
После того как Сидорова заподозрили в распространении шутки под видом настоящей новости, он признал ошибку и принёс свои извинения. ”Я не проверил источник. <…> Это один из тех случаев, что перед эфиром не надо читать новости с телефона. Обычно я использую первоисточник”, — заявил политолог в комментарии изданию Daily Storm. 11 марта запись обсуждения в студии ”Воскресного вечера” опубликовала в своём твиттере и сама ”Панорама”. Из записей эфира, выложенных на YouTube-каналах ”России-1” и шоу ”Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”, этот фрагмент вырезали, но в интернете всё ещё доступна полная версия (она на 4 минуты дольше).