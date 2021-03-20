Правда ли, что в Европе требуют ввести ЛГБТ-персонажа в мультсериал ”Маша и Медведь”?

В очередном выпуске еженедельного ток-шоу ”Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” ведущий вместе с приглашёнными гостями в очередной раз обсуждал отношения России и стран Запада. В первой части программы в дискуссии принимали участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, режиссёр Карен Шахназаров, политолог Николай Злобин, депутат Государственной думы Олег Морозов, советник директора Института научной информации по общественным наукам РАН Татьяна Пархалина и декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Когда речь зашла о санкциях, Сидоров упомянул требования европейцев к производителям российского мультсериала ”Маша и Медведь” и задался вопросом: ”Санкции это или нет?”

В ходе программы Сидоров заявил: ”На днях Европейский парламент принял требование к одному из наших аниматоров, производителю мультфильма для маленьких "Маша и Медведь". Что требуют? Чтобы туда ввели представителей неординарной, так сказать, сексуальной ориентации: геев, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное — с 1 июня. С точки зрения европейских парламентариев, это (отсутствие таких персонажей. — Прим. ред.) нарушает те устои, те традиции, которые сейчас сложились в Европе”. Другие участники эфира охотно прокомментировали ”новость” и вместе с ведущим Владимиром Соловьёвым возмутились подобной инициативе, однако никто из них не высказал сомнений в её истинности.