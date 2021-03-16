Регулятор Евросоюза не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca

По ее словам, количество случаев проявления таких побочных эффектов невелико по сравнению с общим числом привитых и преимущества препарата превышают риски.

Глава EMA отметила, что случаи заболевания тромбозом были выявлены не в ходе клинических испытаний вакцины и не числятся в списке ее возможных побочных эффектов. Комитет EMA по безопасности вакцин ранее днем обсудил случаи тромбоза после прививки AstraZeneca и намерен предоставить свои заключительные выводы до специального заседания, намеченного на 18 марта. Эксперты EMA "проконсультируют нас по поводу того, должны ли быть приняты в дальнейшем какие-либо меры", пояснила Кук.

Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 16, 2021

Ряд стран Евросоюза приостановили использование вакцина AstraZeneca

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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