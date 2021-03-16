Врач из Петербурга: если вы болели простудой, это с 99-процентной вероятностью был COVID-19

– Я бы вопрос разделил на две части. Потому что оценка ситуации докторами, грамотными эпидемиологами очень отличается от того, как оценивают ситуацию те, кто принимали решения и писали различные распоряжения. Точки зрения порой бывают полярные. Я несколько дней назад опубликовал расчеты, какое количество пациентов в Петербурге переболело ковидом в 2020 году. Мы в свое время в Боткинской больнице делали в каждый эпидемический подъем еженедельный прогноз, сколько пациентов поступит в больницу. А сейчас я сделал обратный расчет – от количества поступивших в 2020 году на стационарное лечение с ковидом, внебольничной пневмонией и вирусной пневмонией, с респираторными инфекциями, поскольку мы многие годы строили такие модели. И я пришел к выводу, что к концу прошлого года переболело уже больше 40 процентов населения города. И не далее как 5 марта практически с такими же цифрами выступил профессор Лиознов из Института гриппа. По мнению специалистов, в прошлом году ковидом переболела почти половина населения. А с учетом заболеваемости в январе и в феврале мы подходим к тому, что уровень переболевших, скорее всего, будет достигать 60–70 процентов. Если же учитывать еще и количество вакцинированных, то мы как бы достигаем уровня популяционного иммунитета. Конечно, мы все еще не знаем точно, сколько длится этот естественный иммунитет. Но я считаю, что в марте заболеваемость в Петербурге существенно снизится, а следующий подъем заболеваемости, скорее всего, будет осенью. Потому что COVID-19 показал, что он ведет себя в целом как респираторная инфекция.

– Я наблюдал в клинической практике повторные случаи заражения, коллеги, с которыми я работал, сообщают, что некоторые заболели по третьему разу, и это говорит о том, что даже перенесенное заболевание не всегда формирует выраженный иммунный ответ. Я уже не раз говорил о важной аксиоме: что вакцинальный иммунитет никогда не бывает сильнее, чем естественный. Так что вы абсолютно правы, все это напоминает отчасти ситуацию с гриппом и позволяет предполагать, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. И тогда сразу возникает вопрос: кто должен вакцинироваться? Те, кто переболели в этом сезоне, с моей точки зрения, не требуют вакцинации. А перед началом осеннего подъема им, скорее всего, тоже потребуется вакцинация. То есть тут все так же, как при гриппе.

– Теперь про сами вакцины: очень много споров сейчас – у какой вакцины какой механизм, какая лучше, и тут очень много мифов возникает – почему?

– Тут самое главное – надо понимать, что перед нашими глазами разворачивается всемирный эксперимент. Смотрите, пришли принципиально новые вакцины, которые раньше практически не использовались. Это РНКовые вакцины, вакцины на основе аденовируса. Есть классические варианты вакцин, есть китайский вариант такой вакцины. Он более традиционен и понятен специалистам. Соответственно, я думаю, что в ближайшее время будут подведены итоги исследования этих новых вакцин. Да, многие считают, что это научный прорыв, возражать против этого сложно, но уже понятно, что какой бы ни был производитель, какой бы тип вируса ни был использован, вакцины, основанные на аденовирусе, имеют общие проблемы. Их нельзя сравнивать.