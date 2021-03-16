Врач из Петербурга: если вы болели простудой, это с 99-процентной вероятностью был COVID-19(49)
– За год, проведенный в условиях пандемии, мы видели введение и снятие разнообразных ограничений, нехватку средств индивидуальной защиты, разворачивание новых госпиталей, возникновение разных стратегий лечения заболевших COVID-19, появление вакцин. Можно ли сказать, что сегодня от первых, довольно хаотических действий, мы перешли к более здравому и последовательному противостоянию инфекции?
– Я бы вопрос разделил на две части. Потому что оценка ситуации докторами, грамотными эпидемиологами очень отличается от того, как оценивают ситуацию те, кто принимали решения и писали различные распоряжения. Точки зрения порой бывают полярные. Я несколько дней назад опубликовал расчеты, какое количество пациентов в Петербурге переболело ковидом в 2020 году. Мы в свое время в Боткинской больнице делали в каждый эпидемический подъем еженедельный прогноз, сколько пациентов поступит в больницу. А сейчас я сделал обратный расчет – от количества поступивших в 2020 году на стационарное лечение с ковидом, внебольничной пневмонией и вирусной пневмонией, с респираторными инфекциями, поскольку мы многие годы строили такие модели. И я пришел к выводу, что к концу прошлого года переболело уже больше 40 процентов населения города. И не далее как 5 марта практически с такими же цифрами выступил профессор Лиознов из Института гриппа. По мнению специалистов, в прошлом году ковидом переболела почти половина населения. А с учетом заболеваемости в январе и в феврале мы подходим к тому, что уровень переболевших, скорее всего, будет достигать 60–70 процентов. Если же учитывать еще и количество вакцинированных, то мы как бы достигаем уровня популяционного иммунитета. Конечно, мы все еще не знаем точно, сколько длится этот естественный иммунитет. Но я считаю, что в марте заболеваемость в Петербурге существенно снизится, а следующий подъем заболеваемости, скорее всего, будет осенью. Потому что COVID-19 показал, что он ведет себя в целом как респираторная инфекция.
– А что с вакцинами? От гриппа прививаются каждый год, и значит, с "короной" нас ожидает то же самое?
– Я наблюдал в клинической практике повторные случаи заражения, коллеги, с которыми я работал, сообщают, что некоторые заболели по третьему разу, и это говорит о том, что даже перенесенное заболевание не всегда формирует выраженный иммунный ответ. Я уже не раз говорил о важной аксиоме: что вакцинальный иммунитет никогда не бывает сильнее, чем естественный. Так что вы абсолютно правы, все это напоминает отчасти ситуацию с гриппом и позволяет предполагать, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. И тогда сразу возникает вопрос: кто должен вакцинироваться? Те, кто переболели в этом сезоне, с моей точки зрения, не требуют вакцинации. А перед началом осеннего подъема им, скорее всего, тоже потребуется вакцинация. То есть тут все так же, как при гриппе.
– Теперь про сами вакцины: очень много споров сейчас – у какой вакцины какой механизм, какая лучше, и тут очень много мифов возникает – почему?
– Тут самое главное – надо понимать, что перед нашими глазами разворачивается всемирный эксперимент. Смотрите, пришли принципиально новые вакцины, которые раньше практически не использовались. Это РНКовые вакцины, вакцины на основе аденовируса. Есть классические варианты вакцин, есть китайский вариант такой вакцины. Он более традиционен и понятен специалистам. Соответственно, я думаю, что в ближайшее время будут подведены итоги исследования этих новых вакцин. Да, многие считают, что это научный прорыв, возражать против этого сложно, но уже понятно, что какой бы ни был производитель, какой бы тип вируса ни был использован, вакцины, основанные на аденовирусе, имеют общие проблемы. Их нельзя сравнивать.
Это длинный разговор, но если в общих чертах, то мы пользуемся аденовирусом, который должен проникнуть в клетку, то есть мы практически заражаем человека аденовирусом и можем получить проявления аденовирусной инфекции. Если, допустим, мы вводим аденовирус обезьяны, для этого остается меньше шансов, но все равно такие проявления не исключены, потому что мы знаем, что долгое время в популяции циркулировало уже четыре аденовируса. Точного результата мы не знаем. Мы не знаем, какой будет ответ на аденовирус у человека, которого вакцинируют. Понятно, что у большинства, скорее всего, будет развиваться иммунный ответ, но длительность его пока для нас неизвестна, потому что мы не накопили такое количество данных. И мы все с интересом следим за мировым экспериментом – это вакцинация в Израиле, где достигнут самый высокий процент вакцинаций. Хотя оттуда поступает тоже противоречивая информация, в том числе по летальности среди лиц старше 80 лет. Еще раз повторю, мы все находимся в рамках большого эксперимента. Но другого выхода нет. Знаете, в эпидемиологии, особенно в военной, всегда было такое понятие – экстренная профилактика. То есть по обычным нормативам профилактика делается перед подъемом заболеваемости, а экстренная выполняется в условиях резкого подъема, как бы от безысходности. Ну и, наверное, стоит вспомнить исторический опыт. Если мы посмотрим на наши плечи, мы увидим следы вакцинации от натуральной оспы, а я хочу напомнить, что от этого дети погибали, был плановый процент гибели детей от вакцинации натуральной оспы. То есть на самом деле все это очень непросто.
– Вакцинацию нужно делать с тестом на антитела?
– Если человек не болел, то тест на антитела не имеет смысла. А если есть сомнения, то это никак не повредит. Но здесь я должен сказать, что существует много разных тест-систем на антитела, и поэтому надо очень грамотно интерпретировать результаты расследования. Есть антитела к S-белку, есть антитела к N-белку, и они говорят о разных вещах, появляются в разное время, имеют разную динамику.
– Так что же бедному человеку делать, как же ему сориентироваться?..
– А бедному человеку делать особо ничего не надо. Потому что, во-первых, если есть риски, надо обращаться к доктору, получить консультацию и провакцинироваться. Если вы не болели респираторным заболеванием в последнее время, если у вас не было внебольничной пневмонии и респираторной инфекции, то, скорее всего, вам надо вакцинироваться. Кстати, я хочу подчеркнуть, что в Петербурге в период с марта месяца, во время эпидемического подъема, по-моему, всего два или три случая гриппа было найдено, то есть ковид полностью вытеснил грипп. И поэтому, когда вам говорят: это другие респираторные инфекции, – это прямая ложь, никаких других респираторных инфекций не было.
– То есть кто болел как бы простудой, это на самом деле был ковид?
– Да, с вероятностью 99,5 процента. Конечно, всегда есть какие-то шансы, что были еще какие-нибудь риновирусные инфекции, еще какие-то, но Институт гриппа занимается мониторингом ситуации по респираторным инфекциям и никаких подъемов других вирусных инфекций он не зафиксировал. Значит, логика говорит о том, что абсолютное большинство респираторных инфекций с марта прошлого года по сегодняшний день обусловлено COVID-19.
– Вы недавно сказали, что не считаете, что это вторая или третья волна COVID-19, что мы все еще живем внутри первой волны, в которой просто есть свои колебания.
– Несомненно. Классический вариант волны – это как грипп: пришел и ушел, и какое-то время мы его не видим. Здесь такого не было, у нас все время выявлялись случаи заболевания. Это очень похоже на испанку, тогда такое творилось примерно три года, прежде чем этот новый грипп стал сезонным. И прошло довольно длительное время, прежде чем он адаптировался к человеческой популяции. У нас всегда определялись четыре варианта респираторных коронавирусов, но вот пришел новый, и он, по идее, должен адаптироваться к нахождению в человеческой популяции. Это биологические законы природы.
– В начале эпидемии говорили, что он, в принципе, через какое-то время должен перестать быть таким жестоким, не должен так много убивать – вы тоже так считаете?
– Скорее всего да, потому что вирус тоже заинтересован в выживании, ведь если погибает человек, то с ним гибнет и вирус. Но заметьте, мы понесли очень тяжелые потери в старшей возрастной группе. У нас на протяжении десятилетий летальность от гриппа в стационарах колебалась от 0,7 до 1,5 процентов, ну, в худших лечебницах – 3,5, выше не поднималась. А от ковида у нас в лучших клиниках 4,8–6 процентов летальность. То есть совершенно понятно, что он намного тяжелее протекает, чем то, что было обычно при эпидемических подъемах гриппа. Хотя вирусные пневмонии при гриппе протекали практически так же, не было только осложнений в виде тромбозов. Вот я читаю лекцию, показываю легкое пациента, погибшего от вирусной пневмонии при гриппе, и легкое пациента, погибшего от COVID-19, – морфологически они неотличимы, а гистологически отличаются только микротромбозом при COVID-19.
– Можно ли как-то спрогнозировать или представить, что человечество столкнется еще с какими-то неизвестными эпидемиями?
– Ваш вопрос очень любопытен. Человечество каждый год сталкивается с новыми вирусами, которые вызывают болезни. Другое дело, что их клинические проявления бывают похожими. И мы можем говорить только о том, что мы шаг за шагом снова приобретаем опыт борьбы с массовыми явлениями. Весь мир забыл о том, что могут быть эпидемии. Заметьте, все занимались только онкологией, высокотехнологической помощью и перестали думать о возможности оказания массовой помощи населению. С этим столкнулись все, отсюда и перегруз лечебных стационаров. И вот этот повторный опыт спустя 100 лет говорит о том, что мы должны быть готовы к такой ситуации. Я считаю, что надо обсуждать создание общеевропейских резервов для оказания помощи при эпидемиях. Если бы были адекватные резервы, я думаю, ситуация была бы намного легче. Это важный момент, и я думаю, очень многие понимают это.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.