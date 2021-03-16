Оппозиционер Гудков не верит, что санкции против РФ будут эффективными и советует Эстонии закупить “Спутник“ — он сделан не на деньги Путина

В Эстонии проживает большое количество граждан Российской Федерации. У вас есть какая-то программа, чтобы агитировать местных жителей голосовать за вас, за ваших коллег?

Понимаете, у нас проблема не в том, что сказать людям. У нас проблема — быть допущенным до выборов. Например, у нас Юля Галямина (муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы — прим. RusDelfi) по “дадинской статье” осуждена. Условный срок, но она не может участвовать в выборах. Навальный давно не может участвовать в выборах.

Люба Соболь (соратница Навального — прим. RusDelfi), которая заявила об участии в выборах, сидит под домашним арестом, и непонятно что будет дальше. В выдвижении, если, например, от партии Яблоко, то ты не собираешь подписи. А если ты самовыдвиженцем идешь, тебе нужно собрать 15 000 подписей.

Это можно сделать, но просто потом сотрудник МВД скажет, что подписи поддельные и ты никогда ни в каком суде не докажешь что они настоящие. Так уже было на выборах в Мосгордуму, все ключевые кандидаты, и я вместе с ними вместо выборов провели по 30-40 суток в спецприемнике. Нет проблем сагитировать людей в избирательных округах, есть проблема с тем, чтобы зарегистрироваться.

Как тогда быть дальше?

Мы уже давно работаем в округах, люди нас знают. У меня в округе, например, только в программе около 7 тысяч зарегистрированных сторонников. Я знаю, где они живут, в каких квартирах, в каких подъездах, сторонники есть в каждом доме, почти в каждом подъезде.

Проводить кампанию сейчас гораздо легче, потому что протестное голосование за последние 5 лет заметно выросло.

Можно ли тогда говорить о смене власти в будущем, если вас просто не допускают?

В Советском Союзе до 1990 года выборы были вообще безальтернативные и была всего одна партия. Как только появилась возможность, партии сразу не стало. Сколько это может продолжаться? Ну вот сколько режим еще просуществует, столько и будет продолжаться.