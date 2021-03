КАРТА | Начинается реконструкция отрезка столичной улицы Кадака

Заказчик работ — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию по реконструкции участка дороги составило AS Infragate Eesti. Строительные работы осуществляет Tallinna Teede AS, договорной срок сдачи проекта — август 2021 года. Договорная стоимость строительных работ составляет 2,3 млн евро, в том числе 345 000 евро выделит в качестве софинансирования AS Tallinna Vesi.