КАРТА | Начинается реконструкция отрезка столичной улицы Кадака

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что по улице Кадака осуществляется важное транзитное сообщение между районами города и она также является важной внутригородской кольцевой трассой.

”Поэтому капитальная реконструкция отрезка улицы Кадака между улицами Эхитаяте и Акадеэмиа является существенным шагом в улучшении и повышении безопасности дорожной инфраструктуры, — сказал Калле Кландорф. — Одной из важнейших целей является создание безопасных возможностей для передвижения пешеходов и велосипедистов. В ходе работ будет построена пешеходно-велосипедная дорожка и автобусные остановки, удобные и безопасные перекрестки для пешеходов. Также улучшится и качество проезжей части”.

На реконструируемом участке будет построена проезжая часть с асфальтобетонным покрытием и бордюрами, полосами шириной 3,5 м, а также выделенными для поворота налево рядами. На перекрестке улиц Кадака и Пильве появится светофор. На четной стороне улицы будет построена пешеходно-велосипедная дорожка с асфальтобетонным покрытием шириной 3,5 м. На нечетной стороне улицы среди высоких насаждений будет пролегать пешеходная дорожка шириной 2,2 м с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные переходы будут оснащены островками безопасности. На улице будет установлено LED-освещение, а пешеходные переходы будут подсвечены отдельно. С учетом потребностей слабовидящих людей на пешеходных переходах будет установлена тактильная плитка.

”Мустамяэсцы долго ждали ремонта улицы Кадака, поскольку с улучшением условий передвижения пешеходов и велосипедистов также существенно снизится транзитный поток по улице Акадеэмиа, — пояснил необходимость проведения ремонтных работ старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. — Внимания заслуживает также и то, что при составлении проекта работ исходили из необходимости максимально сохранить имеющиеся высокие зеленые насаждения. Эти детали, с точки зрения более зеленой и чистой среды обитания, важны не только для жителей района, но и всего города”.