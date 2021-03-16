КАРТА | Появились первые данные по активности передвижения населения в Эстонии

По словам заместителя генерального директора Департамента статистики Андреса Кукке, анализ подтверждает, что последние ограничения повлияли на передвижение людей.

”С четверга прошлой недели начали действовать новые ограничения и по сравнению с предыдущими неделями люди стали передвигаться меньше. Тем не менее, из сводных анонимных данных мы видим, что до 11 марта люди передвигались активнее, чем в период действия чрезвычайного положения в 2020 году. После введения дополнительных ограничений активность передвижения сократилась до среднего уровня активности, наблюдавшегося во время чрезвычайного положения прошлого года.

Обычно активнее всего люди передвигаются по пятницам. Мы сравнили передвижение жителей 12 марта с двумя предыдущими пятницами и отметили, что после введения дополнительных ограничений передвижение сократилось на 5–7 процентных пункта во всех уездах. Самое активное передвижение отмечено в Харьюском и Тартуском уездах”, — рассказал Кукке.

Результаты анализа передвижения жителей опубликованы здесь. Составление для правительства анализа передвижения продолжится как минимум до конца апреля.

Цель анализа передвижения населения, проводимого в сотрудничестве Департамента статистики, операторов мобильной связи и Госканцелярии, — помочь правительству оценить влияние введенных ограничительных мер и опасность распространения вируса и лучше спланировать региональную коммуникацию. Анализ передвижения населения проводится по той же методике, что и весной прошлого года.

Описание используемого для анализа передвижения людей метода