ФОТО | Попытка угона машины закончилась тараном дорожного знака

Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер сообщила Delfi, что прибывший по вызову патруль обнаружил на перекрестке улиц Туулемаа и Кари автомобиль Mercedes-Benz, который врезался в знак пешеходного перехода.

Полицейские также обнаружили, что окно машины со стороны водителя было разбито.

Все обстоятельства будут выяснены в рамках расследования уголовного дела.